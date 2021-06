Home Apple Apple Music Lossless und Dolby Atmos sind jetzt da

Apple Music Lossless ist nun wie angekündigt an den Start gegangen: Die Konfiguration der verlustfreien Wiedergabe sowie von Dolby Atmos ist in den Einstellungen der Musik-App möglich. Wer die Optionen noch nicht angezeigt bekommt, kann hier mit einem Neustart vermutlich abhelfen.

Apple hat wie angekündigt Apple Music Lossless ausgerollt. Erste Nutzer erhielten die neuen Optionen bereits in den Nachtstunden, inzwischen müssten die meisten Anwender Apple Music Lossless bereits verwenden können.

In den Einstellungen > Musik könnt ihr die neuen Features konfigurieren. Dolby Atmos, die 3D-Audiowiedergabe, ist standardmäßig auf „Automatisch“ gesetzt. Dolby Atmos werden wiedergegeben, wenn ein kompatibles Gerät wie AirPods Pro oder AirPods Max oder kompatible Beats-Kopfhörer verwendet werden.

Apple hat in einem entsprechenden Supportdokument erklärt, welche Voraussetzungen für Dolby Atmos gelten.

Im Bereich „Entdecken“ hat Apple einige Playlists mit Songs in 3D-Audio vorbereitet, die ihr mit geeigneter Hardware durchhören könnt.

Verlustfreie Wiedergabe braucht viel Platz

Unter „Audioqualität“ lassen sich die Optionen für Apple Music Lossless einstellen. Die verlustfreien Musikdateien benötigen erheblich mehr Platz als dies Songs auf Apple Music üblicherweise tun. Am größten werden die Dateien mit der Einstellung „High-Resolution Lossless ALAC“, hier wird mit bis zu 24-Bit mit 192 kHz gestreamt. Apple Music Lossless kann separat für die Nutzung im WLAN und den mobilen Daten konfiguriert werden, was durchaus sinnvoll ist.

Wenn ihr die neuen Optionen noch nicht angezeigt bekommt, dürfte ein Neustart von iPhone oder iPad dies ändern.

Konntet ihr Lossless-Wiedergabe oder Dolby Atmos bereits ausprobieren? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren.

