Apple Music in 3D Audio im Auto: Partnerschaft zwischen Apple und Mercedes geschlossen

Apple Music spielt in Zukunft auch im Auto in 3D Audio – in einigen wenigen, ganz besonders exklusiven Autos. Apple hat eine entsprechende Partnerschaft mit Mercedes bekanntgegeben.

Apple Music bietet seinen Kunden seit einiger Zeit eine Auswahl von Songs auch im sogenannten 3D Audio, einer Spielart von Dolby Atmos, diese Inhalte wurden im Rahmen der Einführung von Apple Music Lossless vorgestellt. Nun ist 3D Audio auch im Auto zu hören, wenigstens dann, wenn man einen ganz besonderen Mercedes fährt, das erklärte Apple heute in einer entsprechenden Pressemitteilung. Darin heißt es:

Apple Music mit 3D Audio ist vollständig in das MBUX-Infotainmentsystem in den Mercedes-Maybach Modellen EQS und EQS SUV sowie EQE und S-Klasse integriert. Damit werden diese Fahrzeuge mit einem Klang in Studioqualität ausgestattet, der besser ist als in jedem Konzertsaal und den Fahrer:innen ein immersives Hörerlebnis mit einem unvergleichlichen, mehrdimensionalen Sound und Klarheit bietet.

„Die Klangqualität ist für Apple Music unglaublich wichtig, und deshalb freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz, um 3D Audio auf Apple Music erstmals nativ im Auto verfügbar zu machen“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats von Apple. „3D Audio revolutioniert die Art und Weise, wie Künstler:innen Musik produzieren und Fans Musik hören, und es ist ein Erlebnis, das man unmöglich in Worte fassen kann; man muss es selbst hören, um es wirklich einschätzen zu können.

Apple Music in 3D Audio ist kostenlos

Die Partnerschaft wird auch von Mercedes in wohlklingenden Worten gelobt:

„Wir arbeiten zusammen, um unseren Kunden ein in der Branche einzigartiges Musikerlebnis zu bieten“, sagte Markus Schäfer, Chief Technology Officer der Mercedes-Benz Group AG und Mitglied des Vorstandes. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Fahrzeuge die ersten Nicht-Apple Geräte sein werden, die über immersives 3D Audio mit Dolby Atmos verfügen.

Apple Music Lossless / 3D Audio ist kostenlos für alle Abonnenten von Apple Music verfügbar, allerdings ist die Auswahl von Songs, die in 3D Audio verfügbar sind, noch immer begrenzt, wird jedoch stetig ausgebaut.

