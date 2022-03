Home iCloud / Services Apple kündigt neue Comedy-Thriller-Serie „Bad Sisters“ für Apple TV+ an

Apple kündigt neue Comedy-Thriller-Serie „Bad Sisters“ für Apple TV+ an

Serien-Fans dürfen sich auf Apple TV+ auf eine neue Serie freuen. Die soll auf den Namen „Bad Sisters“ hören und ist eine Comedy-Thriller-Serie. Es gibt zwar noch nicht allzu viele Details, doch wir klären euch auf.

Die neue Serie „Bad Sisters“

Für seinen Streamingdienst Apple TV+ hat das Unternehmen gestern eine neue dunkle Comedy-Thriller-Serie namens „Bad Sisters“ angekündigt, die von der Emmy-Nominierten Sharon Horgan erstellt wurde und eine Ensemblebesetzung enthält. Dies berichtete AppleInsider. In der 10-teiligen Serie werden Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene und Eve Hewson als Garvey-Schwestern auftreten, „die durch den vorzeitigen Tod ihrer Eltern und das Versprechen, sich immer gegenseitig zu schützen, miteinander verbunden sind“. Weitere Rollen werden von den Schauspielern Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab und die Newcomerin Saise Quinn übernommen.

Start der Serie unklar

Wann die Serie erscheinen wird, ist indes nicht klar. Wir fassen das so auf, dass die Serie noch in Produktion ist. Einen Marktstart erwarten wir nicht vor Herbst 2022. Und es ist davon auszugehen, dass die Folgen der Serie in einem wöchentlichen Turnus ausgestrahlt werden. Sobald ein offizieller Trailer verfügbar ist, werden wir diesen nachreichen. Mit 4,99 € ist Apple TV+ der aktuell günstigste Streamingdienst und kann in Apple One mit anderen Services kombiniert werden. Der Dienst lässt sich auf allen wichtigen Plattformen empfangen werden, auch auf der Apple TV 4k.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!