Apple Fitness+: Neue Tanz-Workouts verfügbar

Im Zuge des Welttags des Tanzes hat Apple Fitness+ seinen Katalog erweitert. Demnach werden nun eine unter anderem neue Sammlung rund ums Tanzen sowie ein neues Künstler-Spotlight angezeigt, die sich den Hits von einer Reihe von Künstlerinnen und Künstlern bedienen.

Am 29. April wird der Welttanztag international gefeiert. Aus diesem Grund hat Apple neue Tanzinhalte für Apple Fitness+ angekündigt, die bereits verfügbar sind.

Dazu gehört unter anderem eine „Künstlerinnen und Künstler im Spotlight“-Serie, bei der jeden Montag neue Trainings-Playlists von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern vorgestellt werden. Diesmal werden dort Playlists von ABBA, BTS und Queen angeboten, die auch auf Apple Music verfügbar sein werden.

Neue Tanz-Workouts zur Musik von BTS

Darüber hinaus kann auch ein spezielles Spotlight-Tanztraining zur Musik von BTS abgerufen werden. Dabei zeigt der Fitness-Trainer Ben Allen, wie zu BTS-Songs wie Butter, Dynamite, Boy With Luv, DNA oder MIC Drop getanzt werden kann.

Nächste Woche werden zusätzlich weitere Tanz-Workouts veröffentlicht. So können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise gemeinsam mit LaShawn Jones zu Songs tanzen, die positive Gefühle vermitteln.

Außerdem lädt Jhon Gonzalez dazu ein, zu Hits zu tanzen, die traditionelle und kraftvolle Rhythmen aus verschiedenen Genres präsentieren. Dazu gehören unter anderem Cumbia, Tango und indischer Pop.

Des weiteren hat Apple eine neue Sammlung an Workouts namens „Get into a Groove with Dance“ angekündigt, mit der Nutzerinnen und Nutzer an jedem Tag des Jahres zum Tanzen animiert werden sollen.

