Apple kündigt den HomePod für Indien an

Apple wird den HomePod bald auch in Indien anbieten, das gab das Unternehmen heute bekannt. Der Smart Speaker wird dort zu etwas günstigeren Preisen als in den Industrieländern erhältlich sein. Zuletzt hatte Apple mit einem Software-Update die Voraussetzungen für eine Nutzung des HomePod in Indien geschaffen.

Apple wird den HomePod bald auch in Indien anbieten. Die Website von Apple Indien wurde heute dahingehend aktualisiert. Der HomePod wird in Indien zu einem Preis von umgerechnet 253 Euro in den Handel gebracht werden. Da Apple noch keine eigenen Apple Retail Stores in Indien besitzt, wird der Verkauf bis auf weiteres über die bekannten Vertriebswege ablaufen, die auch für die übrigen Apple-Produkte genutzt werden.

Apple hat Update für indisches Englisch am HomePod verteilt

Apple hatte zuletzt erst die Voraussetzungen für eine Nutzung des HomePods in Indien geschaffen. In dem Land, in dem viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, ist Englisch die Amtssprache und wird auch von den meisten verstanden. Dennoch hat sich auch eine indische Ausprägung des Englischen gebildet und diese wird von Siri am HomePod erst mit dem Update auf iOS 13.3.1 und der damit korrespondierenden aktualisierten Software für den HomePod unterstützt.

Wann genau Apple den HomePod in Indien anbieten wird, ist noch nicht klar, ein Termin wurde bis jetzt nicht genannt. Wie wir in dieser Meldung berichtet hatten, lief es 2019 deutlich besser für Apple in Indien als in den Vorjahren, auch die Quartalszahlen und Aussagen aus dem Conference Call von gestern bestätigen diese Entwicklung.

