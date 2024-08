Home Betriebssystem Apple Intelligence für iOS, iPadOS und macOS: Zweite Developer-Beta veröffentlicht

Apple Intelligence für iOS, iPadOS und macOS: Zweite Developer-Beta veröffentlicht

Neben der sechsten Entwickler-Beta für alle Betriebssysteme gehen auch iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 in die nächste Beta-Runde. Apple hat gerade eben die zweite Version des ersten großen Punkt-Updates für genannte Systeme veröffentlicht.

In diesem Jahr gibt es ein Novum, zwei noch nicht veröffentlichte Hauptversionen werden zeitgleich an Beta-Tester verteilt. Während sich iOS 18 und Co um die gewöhnlichen Neuerungen kümmert, nutzt Apple iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 um Apple Intelligence auszurollen.

Apple Intelligence wird getestet

Es ist die große Neuerung und wird mit Spannung erwartet. Apple Intelligence soll Apples nächster großer Wurf werden. Zu Beginn nur verfügbar auf iPhone, iPad und Mac ist es logisch, dass eben diese Betriebssysteme mit der zweiten Entwickler-Beta versorgt werden. Neuerungen sind heute Abend noch keine bekannt, wir widmen uns den Betas morgen im Laufe des Tages.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.