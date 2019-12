Apple Glasses mit versteckten Kameras und abnehmbaren Kopfhörern?

Apple hat sich letztens um einige ziemlich spannende Patente bemüht, die mit einer geplanten VR-/AR-Brille zu tun haben. Wie immer gilt der Hinweis, dass es sich hierbei allenfalls um Prototypen, Tests und Patente von internen Testlaboren handelt, indessen nicht um fix geplante Produkte.

Nichtsdestoweniger sind die Inhalte interessant: So patentierte Apple etwa ein Verfahren, wie man Kameras, Sensoren und weitere Elemente unter der Oberfläche verstecken könnte. Dazu nutzt man Spiegel und verschiedene andere Techniken, die das Design des Produkts unangetastet wirken lassen, ohne auf wichtige Sensoren, Linsen und dergleichen verzichten zu müssen. Die Apple Brille soll damit funktional und ästhetisch zugleich sein. Ein Dilemma, dass sich bei solch kleinen und komplexen Produkten unausweichlich ergeben würde.

Das Patent der versteckten Sensoren erinnert tatsächlich etwas an viele weitere Apple-Patente, die man vermutlich für iPhone und Co. angemeldet hat. Stichwort: Touch-ID unter dem Display, Face-ID unter dem Display. Tatsächlich sollen so bald wie möglich weitere Elemente, Bauteile und Sensoren weiter unter dem Glas versteckt werden.

Abnehmbare Ohrhörer

Ein weiteres neues Patent, das aktuell die Runde macht, dreht sich um abnehmbare und flexible Kopfhörer, die an der Brille angebracht oder eben auch von ihr abgetrennt werden können. Damit bekommt der Nutzer wohl Sound-Input, doch nur, sofern er dies gerade möchte. Die Einheit könnte theoretisch als Lautsprecher sowie auch als Kopfhörer fungieren. Dies soll über bestimmte Aufsätze realisiert werden.

Wir sind einmal gespannt, inwieweit diese Technologien Einzug in kommenden Produkten erhalten werden.

-----

