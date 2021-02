Home Apple Apple-Event: Kommen iPad Pro und AirTags am 16. März?

Apple-Event: Kommen iPad Pro und AirTags am 16. März?

Apple plant angeblich ein Spring-Event zur Vorstellung neuer Produkte. Auf der virtuellen Veranstaltung soll das neue iPad Pro vorgestellt werden. Zeit wäre es auch für die AirTags, die irgendwann in diesem Jahr erscheinen sollen.

Es wurde schon einiges über das nächste Event von Apple gemutmaßt, nun steht erstmals ein Termin im Raum: Apple soll sein nächstes Event am 16. März abhalten, vermuten aktuell asiatische Wirtschaftsmedien unter Berufung auf diversen Hinweisen, die sich in den sozialen Medien gefunden haben.

Das Event soll, wie die vorangegangenen Veranstaltungen auch, virtuell stattfinden und als Livestream einer vorproduzierten Veranstaltung ausgestrahlt werden. Der Termin wäre plausibel: Mitte- Ende März hat Apple auch in den vorangegangenen Jahren oft neue Produkte vorgestellt, so etwa das iPad Pro 2020 am 18. März 2020.

Was wird im März vorgestellt?

Ein iPad Pro (Affiliate-Link) steht auch diesmal ganz oben auf der Liste der zu erwartenden Produkte. Dieses iPad Pro 2021 wird wohl mit einem neuen A14-basierten Prozessor und womöglich Mini-LED-Display ausgestattet sein. Ein iPad Mini soll ebenfalls noch 2021 in einer neuen Auflage präsentiert werden, es erhält möglicherweise ein etwas größeres Display, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Daneben stehen auch immer noch die AirTags aus, Apple wird schon ewig eine Einführung dieser Bluetooth-Ortungsanhänger nachgesagt, Samsung hat inzwischen in diesem Bereich bereits geliefert.

Ob noch weitere Neuerungen vorgestellt werden, ist ungewiss. Apple würde, sofern der Termin stimmt, wohl Anfang März die offizielle Bestätigung liefern.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!