Apple erweitert die Abdeckung von Apple Care+

Apple erweiterte die Abdeckung seiner Versicherung Apple Care+ (also „Plus“) und das kostenlos und in großem Umfang: Ab sofort sind unbegrenzt viele (unabsichtliche) Beschädigungen in dem Versicherungspaket enthalten, bislang waren es zwei pro Jahr.

Preise

Neben dem Basis-Service (Apple Care ohne Plus) für alle kann ein Käufer eine zusätzliche Versicherung abschließen, eben das Apple Care + (jetzt wieder mit Plus). Wie teuer dies ist, hängt vom Gerät ab:

iPhone 14 Pro bei 249 Euro für zwei Jahre oder monatlich bei 12,49 Euro

iPhone 13 und 12 bei 179 Euro, bzw. 8,99 Euro

iPad Pro 139 Euro bzw. 6,99 Euro

Die Monatsvariante ist ganz praktisch, da sie jederzeit gekündigt werden kann, kostet über 24 Monate aber auch deutlich mehr.

Neu: Unbegrenzt viele Schadensfälle

Darin enthalten sind – jetzt neu – die unbegrenzte Anzahl an Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung. In der Zeit der Reparatur erhält man sogar ein Leihgerät. Doch wie so viele andere Versicherungen ist ein Schadensfall nicht ganz kostenlos, sondern es fällt eine Selbstbeteiligung an, die bei Apple Zusatzgebühr heißt. Für ein neues Display werden 29 Euro fällt und für andere Schäden 99 Euro.

Diebstahl und Verlust kosten extra

Um es noch ein wenig komplizierter zu machen, gibt es in Deutschland und einigen wenigen anderen Ländern eine Erweiterung für Apple Care+. Dann kann man sein Gerät auch gegen Diebstahl und Verlust versichern, was zusätzlich 60 Euro, also 309 Euro beim iPhone 14 Pro kostet. Hier gilt weiterhin die Regel von zwei Verlusten in einem Jahr und die Bedingung: „Wo ist“ musste eingeschaltet sein.

