Apple erhöht Preise für iPhone 11 Pro und iPhone 8 in Indien

Apple hat die Preise für einige iPhone-Modelle in Indien erhöht. Das iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 Plus und iPhone 8 werden in dem Land ab sofort etwas teurer. Grund dafür sind angepasste Zölle für den Import von iPhones.

Apple wird den Preis für einige iPhone-Modelle in Indien erhöhen, das geht aus indischen Medienberichten hervor. Betroffen ist das iPhone 11 Pro in der kleinen und großen Variante, auch das iPhone 8 in klein und groß wird etwas teurer. Die Preisanpassung beträgt rund 2%. Hintergrund ist eine angepasste Zoll-Gesetzgebung für den Import von Smartphones, die in Indien verkauft werden sollen. Zudem läuft eine Ausnahmeregelung aus, die eine Reduktion der Abgabe um 10% beim Import nach Indien beinhaltete. Apple muss somit nun 20% auf nach Indien eingeführte iPhones zahlen.

Apple produziert inzwischen viele iPhone-Modelle im Land

Apple muss die erhöhten Gebühren nur auf Geräte zahlen, die auch nach Indien importiert werden, folglich werden sie auch nur hier an die Endkunden weitergegeben. Das iPhone XR etwa und auch das noch immer in Indien verkaufte iPhone 7 sind von der erhöhten Abgabe nicht betroffen, denn sie werden von den Fertigern Wistron und Foxconn im Land gefertigt. Auch das iPhone 11 wird in Teilen schon in Indien zusammengebaut und konnte der erhöhten Abgabe entgehen. Apple hat für 2020 den Plan, den Apple Online Store in Indien zu eröffnen, Apfelpage.de berichtete, dies war eigentlich schon für das letzte Jahr vorgesehen. 2021 soll dann der erste Apple Retail Store für Indien folgen.

