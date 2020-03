Apple ehrt Internationalen Frauentag mit “Behind the Mac” Video

Zum Internationalen Frauentag, der am 8. März 2020 stattfindet, hat Apple auf Youtube den Kurzfilm “Behind the Mac” veröffentlicht. Erfolgreiche und einflussreiche Frauen sind in dem Video zu sehen.

Wie feiert Apple den Internationalen Frauentag?

Von Apple wird der Internationale Frauentag mit dem “Behind the Mac”-Kurzvideo auf YouTube, einem Special Today bei Apple-Sitzungen und einer neuen Apple Watch Activity Challenge gefeiert.

Das Video mit 17 Frauen, die eine hohe Expertise in ihrem jeweiligen Bereich haben, zeigt sie in Aktion zu Beyonces Video “***Flawless Feat”. Wir sehen Lady Gaga, die Bestseller-Autorin Marie Kondo, Alicia Keys, Black Mamba, Elizabeth Banks und weitere prominente erfolgreiche Frauen. Das Video dauert 48 Sekunden und zeigt sie bei der Arbeit mit einem Mac oder MacBook.

Apple-Chef Tim Cook ehrt den Internationalen Frauentag mit einem Twitter-Beitrag. Wie er schreibt, haben uns Frauen aller Generationen nach vorne gebracht und zeigt uns Frauen überall auf der Welt, dass die Zukunft grenzenlos ist.

Apple-Hauptseite abgestimmt

Die US-Homepage von Apple.com wurde auf den Feiertag abgestimmt, indem mit jedem Reload ein neues Frauenbild erscheint. Am kommenden Sonntag wird der Internationale Frauentag auf der ganzen Welt gefeiert und ehrt alle Frauen, die täglich in allen privaten und beruflichen Bereichen ihre Fähigkeiten, Wissen und Erfahrungen unter Beweis stellen.

Interessierte Frauen können an der neuen Apple Watch Activity Challenge teilnehmen, bei dem nur am 8. März 2020 ein Spaziergang, Lauf oder Workout unternommen werden muss.

