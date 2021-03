Home Daybreak Apple Apple bereitet Prozess gegen Epic vor | Cook konferiert mit der Politik | Streiks bei Amazon – Daybreak Apple

Apple bereitet Prozess gegen Epic vor | Cook konferiert mit der Politik | Streiks bei Amazon – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Neue Woche, neuer Montag. Über die faulen Tage ist nicht viel passiert und ich bin auch noch nicht richtig wach, dadurch wird’s eine kurze Ausgabe heute morgen, aber so viel sei dennoch gesagt.

Tim Cook hat sich zuletzt ein wenig mit der Politik unterhalten: Die Regierungschefs von Österreich und Bayern hatte er in der Leitung, hier mehr dazu, die Gespräche dürften aber eher für diese interessant gewesen sein und nur begrenzt für Cook oder das Unternehmen. Apples Deal in München hatte man schon zuvor unter Dach und Fach gebracht, Apfelpage.de berichtete.

Apple und Epic bereiten ihr Verfahren vor

Da war ja noch was: Das Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games wird ein Monsterding und es steigt am 03. Mai. Für die Verhandlung werden aktuell die entsprechenden Vorkehrungen getroffen: Die Prozessparteien werden sich zumindest physisch gegenübertreten, so viel ist bereits bekannt. Und beide Parteien können unsäglich viele Prozessunterlagen vorab einreichen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war



Apple stopft alte Löcher. In iOS 12 gab es für Apple auch noch einige Löcher zu füllen, die von Angreifern wohl auch schon aktiv ausgenutzt werden können. iOS 14.4.2 und iPadOS 14.4.2 waren ebenfalls zuletzt verteilt worden, dabei könnte iOS 14.5 und iPadOS 14.5 bereits morgen oder zumindest in dieser Woche erscheinen.

Facebook kann nicht nur Trump ausschließen.

Vor kurzem erst hatte Facebook gezeigt, dass man verbal Amoklaufenden Politikern nur so lange alles durchgehen lässt, bis der angenommene Schaden für das eigene Markenimage die zu erwartenden Zugewinne an Reichweite und Popularität übersteigen, indem Facebook Donald Trump kaltstellte. Nun geschah das selbe mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Der international isolierte Politiker hatte in einem Video auf Facebook für eine Kräutermischung, mit der sich Covid-19 heilen lassen soll. Der Politiker ist nun einstweilen für 30 Tage auf Facebook gesperrt.

Verdi will wieder Amazon bestreiken.

Vor Ostern hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erneut zu Streiks in Amazons Logistikzentrum in Leipzig aufgerufen. Nach wie vor kämpft die Gewerkschaft für einen Tarifvertrag für die Beschädigten, den Amazon in dieser Welt nie abschließen wird. Erneut spricht die Gewerkschaft von einem starken Signal und erneut versichert Amazon – wohl auch mit Recht – es werde keine Beeinträchtigungen geben. Das wäre auch mehr als überraschend, nur wenige Amazon-Logistiker sind gewerkschaftlich organisiert. Daher erzielen deren Versuche, vor wichtigen Terminen wie Weihnachten oder Ostern Sand in Amazons Maschinerie zu streuen, regelmäßig keine sichtbaren Erfolge.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!