Apple Arcade macht Apple nicht glücklich: Eure Meinung zum Angebot?

Apple ist mit dem Erfolg von Apple Arcade offenbar nicht zufrieden. So wurden Verträge mit einigen Entwicklern gekündigt, während man versucht, die Entwicklung von Titeln voranzutreiben, von denen man sich eine größere Kundenbindung erhofft. Habt ihr Apple Arcade abonniert und seid ihr zufrieden?

Apple Arcade entwickelt sich für Apple womöglich nicht so erfolgreich, wie man sich das erhofft hatte. Das Unternehmen hat sich zu einem Strategiewechsel in Bezug auf Apple Arcade entschlossen, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Apple habe die weitere Entwicklung verschiedener Spiele, die bereits bestellt und noch nicht fertig entwickelt wurden, einstellen lassen und die entsprechenden Verträge gekündigt.

Andere Titel, von denen man sich eine stärkere Kundenbindung erhofft, sollen indes in ihrer Entwicklung forciert werden.

Spiele auf Apple Arcade erfüllen nicht Apples Erwartungen

Ein Entwickler von Arcade-Titeln erklärte gegenüber Bloomberg, Apple sei mit den bisher auf Apple Arcade gestarteten Spielen nicht zufrieden. Diese erfüllten schlicht nicht Apples Erwartungen. Man fördere daher die Entwicklung von Titeln, die Kunden dazu bringen, Apple Arcade auch nach dem kostenlosen Probemonat weiter zu nutzen. Apple hat bis jetzt zwischen einer und fünf Millionen Dollar für die Entwicklung von exklusiven Titeln ausgegeben, darunter das Spiel Grindstone

Inzwischen geht man offenbar dazu über, Kunden einen weiteren kostenlosen Probemonat anzubieten, die bereits einen Gratismonat genutzt, dann aber gekündigt hatten. Konkrete Zahlen zur Nutzerbasis von Apple Arcade gibt es nicht, Apple hält sich auch sonst bedeckt zum Erfolg seiner Spieleplattform.

Seid ihr zufrieden mit eurem Apple Arcade-Abo?

