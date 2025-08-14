Apple Arcade kündigt für September 2025 vier neue Spiele an

Der Sommer ist zwar in vollem Gange, doch schon mit dem in wenigen Wochen beginnenden September meldet sich so langsam der Herbst an. Ein guter Zeitpunkt also, um auf die kommenden Neuzugänge bei Apple Arcade aufmerksam zu machen.

Diese Spiele kommen zu Apple Arcade

Als Highlight nennt Apple Arcade dabei das Spiel „NFL Retro Bowl 26“, was passend zum anstehenden Start der kommenden NFL-Saison ist. Anbei einmal alle Neuzugänge:

NFL Retro Bowl`26 ab dem 04. September

Das ausschließlich auf Apple Arcade erhältliche, von der NFL und der NFLPA lizenzierte Spiel bietet authentische Teamaufstellungen und NFL-Spieler im stilvollen Retro-Look des Games. In diesem Jahr führt NFL Retro Bowl ’26 mit NFL Retro Bowl Championship Leaderboard einen spannenden neuen Modus ein. Dabei ist man näher dran an der echten NFL-Action und hat die ultimative Möglichkeit, sich damit zu brüsten. Spieler wählen ihre Lieblingsmannschaften aus und treten in wöchentlichen Begegnungen, entsprechend der Spiele in der NFL-Saison 2025, gegeneinander an. Sie verwenden authentische Kader und sammeln Punkte, um die Live-Rangliste ihrer Mannschaft zu verbessern – in einer einzigartigen Mischung aus Arcade-Football-Gameplay und echten NFL-Elementen.

Jeopardy! Daily

Jeopardy! Daily bringt den Geist der beliebten und langjährigen Quizshow auf Apple Arcade. Das Spiel liefert exklusive Hinweise, die von den Autoren der Show erstellt worden sind und Spieler:innen geben ihre Antworten (in Form von Fragen) über die Tastatur ihres mobilen Geräts ein. Man kann außerdem täglich neue Spielbretter erkunden, sein Wissen in einzigartigen Modi testen, an wöchentlichen Turnieren teilnehmen und globale Ranglisten erklimmen, um Jeopardy! Champion zu werden.

My Talking Tom Friends

My Talking Tom Friends+ lädt Spieler in eine Welt voller Spaß ein. Dieses interaktive Lebenssimulationsspiel vereint alle Figuren aus Talking Tom & Friends – Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben und Becca – in einer pulsierenden Welt. Man kann Minispiele spielen, seine Haustiere versorgen und eine farbenfrohe Umgebung erkunden.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen, hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten.