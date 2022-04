Apple Arcade: bei otto.de gerade wieder für bis zu vier Monate kostenfrei

Die aktuellsten Quartalszahlen sind noch ganz frisch und wieder einmal konnte Apple fabelhafte Ergebnisse erzielen. Dabei nimmt die Sparte Dienste und Services eine immer wichtigere Rolle ein. Einer der Dienste ist Apple Arcade und hier legt der Versandhändler otto.de eine altbekannte Aktion neu auf.

Dahinter verbirgt sich die Spiele-Flatrate von Apple, die dank diverse Neuzugänge nun die Marke von über 200 Spielen überschritten hat. Der Dienst kostet regulär 4,99 Euro pro Monat, aktuell gibt es aber eine Aktion bei otto.de. Ihr könnt euch den Dienst für bis zu vier Monate kostenfrei sichern und spart somit bis zu 20,00 Euro ein.

Wichtige Hinweise

Laut otto.de richtet sich das Angebot nur an Neukunden, doch vereinzelt konnten auch ehemalige Bestandskunden das Angebot in Anspruch nehmen. Hier können wir nur raten, es einfach zu probieren und nicht enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappt. Apple Arcade konnte sich in den vergangenen Monaten einige Highlights sichern. Dazu zählen unter anderem Asphalt 8: Airborne. Das ist deshalb erwähnenswert, weil Publisher für die Aufnahme in Apple Arcade auf sämtliche Werbung und In-App-Käufe verzichten müssen. Wichtig zu wissen: Apple Arcade lässt sich innerhalb der Familienfreigabe kostenfrei und ohne Aufpreis teilen. Das Angebot kann allerdings nicht genutzt werden, wenn Apple One aktiv ist.