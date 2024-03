Home Featured Apple 5.0 – Was ist los? (Die Kolumne)

Apple 5.0 – Was ist los? (Die Kolumne)

Was ist los mit unserem strahlenden Siegfried-Helden Apple? Nichts läuft rund! Lindenblätter, Krisen, schnelle Eingreiftruppen, kurzlebige Ankündigungen, obsolete Projekte, Regulierer im Nacken. Ich möchte von einem Apple 5.0 sprechen. Apple 5.0? Hagen in der Nähe? Schauen wir mal.

Vereinfachen wir mal ordentlich

Noch nicht geborene Historiker und Wirtschaftsjournalistinnen werden dereinst die Geschichte unseres sympathischen Mittelständlers in Cupertino vielleicht wie folgt einteilen:

Apple 1.0 – 1976 bis 1985 – Bang!

Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne (hätte er seine Anteile mal behalten!) gründen 1976 das Unternehmen. Man sagt dem ersten Steve visionäre Fähigkeiten zu.

Apple 2.0 – 1985 bis 1997 – Titanic!

Der Pepsi-Fritze Sculley wirft den Gottvater höchstpersönlich aus seinem selbstgeschaffenen Himmel und… ruiniert Apple am Ende fast.

Apple 3.0 – 1997 bis 2011 – Phönix

(Ja, Apple kauft NeXT Ende 1996 und seitdem ist Steve Jobs wieder in der Firma drin, aber interimCEO, also Chef des Ladens, wird er am 16. September 1997). Jobs ist zurück und krempelt den heruntergewirtschafteten und abgehalfterten Krämerladen ordentlich um, bringt innovative Produkte und macht Apple groß und stark.

Apple 4.0 – 2011 bis gestern – Dicke Hose

Tim Cook übernimmt und rechnet jeden Cent nach. Dem Unternehmen gelingt (naja, fast) alles. Neue Produkte, Gewinnmargen wie im Drogenmilieu, eine Fanbase, von der Taylor Swift und Donald Trump nur träumen können. Die Geldberge wachsen, der Wert des Unternehmens sprengt die berühmte Rockenfeller-Skala um ein Vielfaches. Satt, reich und sicher – so fühlen sich die Apple Manager. Und dann…

Apple 5.0 – Ab heute – Was ist los?

VR und AR?

Man darf vermuten, dass sich Tims strategische Entscheidungen in Jahren messen, nicht in Wochen. Und mit zwei Entscheidungen lag unser Cook falsch: VR und Mobilität (s.u.) Ja, die Vision Pro, von der alle Besitzer sich nach drei Wochen fragen, wo im Regal sie liegt, ist ein geiles Technologie-Teil. Aber wird VR und AR das nächste große Ding? Oder nicht doch KI?

Mobilität?

Nach einem Jahrzehnt und vermuteten zehn Milliarden Entwicklungskosten und mit Tausenden Mitarbeitern – muss Apple sein Scheitern beim Apple-Car eingestehen. Eine deutliche Fehleinschätzung von Realisierbarkeit, Markt und Möglichkeiten. Es sind schon Chefs für weniger gefeuert worden und Firmen für sehr viel weniger bei Rudis Resterampe verhökert worden.

Innovationen?

Beim Rest außerhalb der Vision Pro beschränken sich Innovationen auf Mikrometer-Schritte. So haben selbst die mit den „Drei Sternen“ einigermaßen funktionierende Falt-Dinger und seit neuestem ein nicht-reflektierendes Display. Ach ja… wo kauft Apple seine Displays?

Künstliche Intelligenz?

Bis vor kurzem wollte Mr. Cook das Wort nicht mal in den Mund nehmen. Den Trend hat Apple mal gut verschlafen, sind wir etwas genauer: Apple hat den Kundenwunsch nach generativer KI nicht vorhergesehen. Gerüchten zufolge kauft sich Apple nun bei Google ein und wird die Zwillinge adoptieren.

Mobilfunk-Modem?

Schon 2019 kaufte Apple die Mobilfunk-Chip-Abteilung von Intel zu einem lächerlichen Preis. Gibt es 2024 ein eigenes Modem oder das von Qualcomm, dem Unternehmen, dem man sicherlich nicht wohlgesonnen ist?

Software-Qualität

Die Stimmen wollen nicht verhallen, dass früher alles besser war, vor allem die Qualität der Software. Jüngst musste Apple einen Fehler in MacOS Sonoma zugeben.

EU

Unsere Lieblingsfirma kommt einem vor, als würde man eine Fuchs-Attrappe in einen Hühnerstall werfen. Aufgeregt kommen lange, sehr lange, Pressemitteilungen, deren Halbwertszeit des Elements Francium (22 Minuten) entspricht. Apple baut gigantische und kaum zu verstehende Hürden, Fallen und Falltüren ein, wenn es den Buchstaben des Digital Markets Act der Europäischen Union folgt, nur, um sie wenig später zu korrigieren, abzuwandeln und als „nicht-so-gemeint“ zu behandeln. Ein souveräner Branchen-Primus sieht anders aus.

Epic

Sind wir großzügig und sagen, die Firma der Kids mit den Spielen, ist rund 35 Milliarden Dollar wert. Sind wir wieder großzügig und runden wir Apples Marktkapitalisierung auf 3 Billionen Dollar auf. Merkst du selbst, Epic? Was macht Apple? Verliert sich in einem Kinderspiel Entwickler-Account weg, Entwickler-Account wieder da, Pressemitteilungen und und und. Die wirklich großen Jungs auf dem Schulhof ignorieren alle anderen. Mein Tipp: Kaufen, Firmenschild abschrauben, Arcade drüber pinseln, Ruhe im Karton.

Fazit

Fassen wir zusammen: Nie erlebte man Apple so hektisch, so unsouverän, so wenig visionär. Man könnte meinen, Benko hätte den Laden gekauft, den Herren Braun und Marsalek anvertraut und in Schlecker umbenannt. Nein, so billig wollen wir es doch nicht halten. Aber… Tim Cook hat mit seiner Super-Sicher-Strategie jahrelang viel, sehr viel, Geld verdient. Doch jetzt scheint seine Strategie, sagen wir, fraglich. Leider ist kein zweiter Steve Jobs in Sicht.

-----

