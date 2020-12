Home Apfelplausch Apple 2020: Highlights, Fails und Ausblick 2021 + HomePod mini gewinnen – JETZT im Apfelplausch!

Apple 2020: Highlights, Fails und Ausblick 2021 + HomePod mini gewinnen – JETZT im Apfelplausch!

Die letzte Ausgabe im alten Jahr ist natürlich wieder eine Sonderausgabe: Wir blicken zurück auf das Jahr 2020 und sprechen über unsere persönlichen Highlights bei den Produkten von Apple. Mit Lukas und mir ist wieder Valentin mit dabei, willkommen zu unserem weitgehend Corona-freien Apple-Jahresrückblick.

Die heutigen Themen

Gewinnspiel: HomePod mini

Gewinnt als Apfelplausch-Hörer einen HomePod mini als Dankeschön für eure Treue im Jahr 2020. Der HomePod wird uns zur Verfügung gestellt von Bluestein. Mit dem Code „Apfelpage20″ spart ihr zudem 20% auf die neuen Bluestein-Gliederarmbänder für die Apple Watch! Besucht die Produkte gerne unter gliederarmband.bluestein.de!

Teilnahme : Email an apfelplauschgewinnspiel@gmail.com mit Betreff „Gewinnspiel HomePod“

: Email an apfelplauschgewinnspiel@gmail.com mit Betreff „Gewinnspiel HomePod“ Laufzeit: 1 Woche

Unser Sponsor: TINK

Eine spezielle Kampagne hat der Smart-Home-Shop seit dem 26. Dezember im Programm. Hier werden durch die Bank beliebte Smart-Home-Produkte reduziert, welche die Zeit zuhause angenehmer machen sollen. Dazu gehören Produkte von Google, BOSCH, Sonos, tado, PHILIPS hue, Netatmo, Eve, Withings, nuki und weitere. Auf manche PHILIPS-hue-Sets gibt es sogar 66% Prozent Rabatt. Die meisten Angebote sind jedoch „nur“ um 25 bis 30% reduziert. Schaut gerne vorbei! Danke an tink für die Unterstützung beim Apfelplausch.

Das Jahr 2020 geht zu Ende: Wir nutzen die letzte Episode vor dem Jahreswechsel, um zurückzublicken. Hierfür haben wir uns wieder einen Gast eingeladen: Kollege Valentin blickt mit uns auf unsere persönlichen Tops und Flops des ablaufenden Jahres. Zu Beginn aber möchte ich euch auf unser Gewinnspiel im Apfelplausch hinweisen:

Hörer können bei uns einen HomePod Mini gewinnen, weitere Details in der Sendung.

APFELPLAUSCH DIREKT HÖREN

Das Apple-Jahr in sieben Kategorien

Wir sprechen darüber, was uns besonders gut gefallen hat und was wir besonders schlecht fanden und noch über einige andere Aspekte des Jahres 2020. Insgesamt haben wir den Rückblick in sieben Kategorien aufgeteilt und wünschen euch beim Zuhören viel Spaß und auch viel Spaß beim Gewinnspiel.

