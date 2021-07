Home Apple App-Tracking-Transparenz wirkt: Chinesische Ausweichversuche verlieren Schwung

Apple kann seine Vorgaben zur App-Tracking-Transparenz offenbar durchsetzen, das deuten einige Aussagen von Insidern an: Dies gilt freilich nur für den Moment und in diesem Fall vor allem für China, ist aber eine erwähnenswerte Entwicklung, da mit großer Aufmerksamkeit darauf geschaut worden war, ob Apples neuester Vorstoß in Sachen Privatsphäre effektiven Druck auf die Branche ausüben würde.

Apples App-Tracking-Transparenz wird offenbar ernst genommen und wirkt, zumindest im Moment und in China. Aussagen von Branchenkennern zeigen, dass die Versuche, Apples neueste Vorgaben für mehr Privatsphäre der Kunden zu umgehen, an Schwung verloren haben.

Der Hintergrund

Bevor die App-Tracking-Transparenz nach langer Vorlaufzeit schließlich weltweit ausgerollt wurde, hatten sich einige chinesische Technologie- und Werbemarktgrößen zusammengerottet und an Strategien gearbeitet, um die erzwungene Zustimmung zum Tracking zu umgehen. Es sollte die selbe Verfolgung der Nutzeraktivitäten in Apps und über App-Grenzen hinweg erreicht werden, wie durch die Nutzung der von Apple bereitgestellten Kennung, doch eben ohne die Zustimmung der Nutzer einholen zu müssen, hierbei können etwa Techniken wie Zeitstempel oder Fingerprinting eingesetzt werden, teils nicht ganz so präzise, aber akkurat genug für die Werbetreibenden.

Federführend im mächtigen Verband der chinesischen Werbewirtschaft waren hier unter anderem Baidu, Tencent und die chinesische Muttergesellschaft von TikTok an dem Projekt beteiligt, doch auch unter westlichen Konzernen hatte das Programm seine Anhänger, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apples Maßnahmen haben abschreckende Wirkung

Apple erklärte daraufhin, man werde keine Verletzung seiner Vorgaben für Entwickler hinnehmen. Lange blieb jedoch unklar, ob es sich hierbei nur um leere Worte handeln würde – tat es nicht. Mehrere Updates populärer Apps im chinesischen App Store erhielten umgehend keine Freigabe mehr von Apple.

In der Folge habe der Enthusiasmus, an Umgehungen der App-Tracking-Transparenz zu arbeiten, sowohl in Festland-China, als auch in anderen Märkten, spürbar nachgelassen, zitieren Medienberichte den CEO eines führenden App-Vertriebsspezialisten in China Rich Bishop.

Fraglos werden Unternehmen andere Wege suchen und schließlich auch finden, den neuen Tracking-Schutz zu unterlaufen, für den Moment ist dies aber wohl nicht zu erwarten.

