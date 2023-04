Home Apple App Store: Probleme mit Zahlungsmethoden bald direkt in der App lösen

Apple verbessert die Handhabung von Zahlungsmethoden für In-App-Käufe und Abos. Wenn eine Zahlungsmethode bei einer automatischen Verlängerung nicht belastet werden kann, muss der Nutzer das Problem aktuell in den Zahlungseinstellungen lösen, indem er eine andere Zahlungsmethode wählt, was zu Nachteilen führen kann. Dies wird sich bald ändern.

Apple macht das Management von Zahlungsmitteln für In-App-Käufe und Abos etwas geschmeidiger. Es wird in Zukunft möglich sein, bei einem Problem mit der Abrechnung direkt in der jeweiligen App auf eine andere Zahlungsmethode zu wechseln. Wenn aktuell ein Zahlungsmittel für eine Abo-Verlängerung nicht belastet werden kann, etwa weil die Kreditkarte abgelaufen oder ausgetauscht worden ist, erfolgt die Abo-Verlängerung nicht und der Nutzer verliert den gebuchten Dienst und eventuell auch Vorteile wie einen bestimmten Rabatt.

Er muss die Zahlungsmethode dann in den Zahlungseinstellungen der Apple-ID aktualisieren, was sich bald ändert.

Neues Verhalten ab Sommer

Apple erklärt nun in seiner Dokumentation für Entwickler: In Zukunft erhalten Nutzer eine In-App-Benachrichtigung in der App mit dem Buchungsproblem, dort können sie dann eine neue Zahlungsweise hinterlegen.

Die Neuerung wird ab Sommer ausgerollt, um sie nutzen zu können, sollen seitens des Nutzers keine weiteren Schritte nötig sein.

Das aktualisierte Verhalten erfordert auf dem iPhone oder iPad iOS oder iPadOS 16.4 oder höher.

