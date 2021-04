App Store gezielter durchsuchen: Apple testet Tags als Filter im App-Ozean

Apple will die Suche im App Store offenbar effektiver machen. Derzeit mehren sich Berichte von Nutzern über sogenannte Tags, also Schlagworte, mit denen sich gezielt Apps mit bestimmten Eigenschaften auflisten lassen. Diese Tags könnten die doch recht grobe Unterteilung der Kategorien gut ergänzen.

Apples App Store umfasst inzwischen Millionen von Apps und der Vorwurf, die Suche im App Store sei oft wenig hilfreich, für Nutzer frustrierend und für Entwickler ungerecht, erklingen schon seit Jahren. Eine neue Methode, mehr Struktur in die Flut aus Apps zu bringen, wird derzeit offenbar von Apple vorangetrieben.

Dieser setzt auf sogenannte Such-Tags: Das sind Stichwörter, die aktuell offenbar vereinzelt in Zusammenhang mit der Suche und Darstellung von Apps angezeigt werden. Jeder Tag steht für eine bestimmte Eigenschaft einer gerade angezeigten App und ein Klick darauf öffnet eine Liste mit weiteren Apps, die diese Eigenschaften aufweisen.

Derzeit scheint Apple diese neuen Tags allerdings nur für Nutzer in den USA zu erproben, was aber bei der Einführung neuer Funktionen nicht ungewöhnlich ist.

Berichte über das Erscheinen von Tags im App Store machen derzeit in den Foren verschiedener Websites, sowie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die Runde.

🚨Major App Store Update from Apple: Introducing search “tags” for filtering results:

A search tag is a search term used by people when searching in the App Store to filter the search results, so the more specific a user is the less tags there are for them to use for filtering. pic.twitter.com/jc4JbtHixd

— Nick (@nickjsheriff) March 21, 2021