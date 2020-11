Home Apple App Store Connect: Apples Entwicklerportal kündigt Weihnachtsferien an

App Store Connect: Apples Entwicklerportal kündigt Weihnachtsferien an

Apple legt App Store Connect wie in jedem Jahr zu Weihnachten einige Tage still. Diese Zeit soll laut Apple den Entwicklern ein wenig Ruhe und Frieden über die Feiertage bringen, dient aber vor allem auch den Mitarbeitern bei Apple als Weihnachtsferien. Während dieser Zeit können keine Preisangaben im App Store korrigiert oder neue Apps hochgeladen werden.

Apple hat seine Weihnachtsferien für App Store Connect im Jahr 2020 angekündigt: Diesmal wird das Entwicklerportal für die iOS- und macOS-Entwickler vom 23. bis zum 27. Dezember abgeschaltet.

Apple schließt App Store Connect in jedem Jahr für einige Tage rund um Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage und kündigt dies immer einige Wochen vorher an. Diese Zeit dient sowohl für Entwickler, wie auch Mitarbeiter von Apple als kurze Weihnachtsferien.

Während Abschaltung von App Store Connect können keine neuen Apps in den App Store geladen werden

Während der Abschaltung von App Store Connect sind einige Funktionen nicht verfügbar.

Apple schreibt hierzu in seiner Mitteilung:

The busiest season on the App Store is almost here. Make sure your apps are up to date and ready for the holidays, as new apps and app updates will not be accepted December 23 through 27 (Pacific Time). Please ensure time for your releases to be scheduled, submitted, and approved in advance. Other App Store Connect and developer account features will remain available.

Während der Ferien für App Store Connect können keine neuen Apps eingereicht werden. Auch die Änderung von Preisen im App Store ist in dieser Zeit nicht möglich, Entwickler sollten also geplante Updates vorziehen.

Downloads sind natürlich nicht betroffen, traditionell werden über die Feiertage so viele Apps geladen, wie sonst selten im Jahr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!