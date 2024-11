Home iPhone iPhone 17 Pro: Titangehäuse vor dem Aus?

iPhone 17 Pro: Titangehäuse vor dem Aus?

Das iPhone 17 Pro wird wohl einige auffälligere Design-Updates erhalten, die betreffen womöglich einmal mehr die Kamera. Die soll noch größer werden, zugleich setzt Apple hier zukünftig wohl auf ein anderes Material.

Apple wird seine iPhone 17-Reihe wohl grundlegend überarbeiten. Wer also das iPhone 16 überspringt, bekommt im kommenden Herbst einige interessante Veränderungen zu sehen. Die beziehen sich etwa auf das verwendete Material: Apple wird hier im iPhone 17 Pro und Pro Max auf der Rückfront zukünftig auf Glas und Aluminium setzen, schreibt der Branchendienst The Information.

Noch größere Kameras

Bei der Kameraanordnung soll Apple bei den Pro-Modellen ab dem iPhone 17 auf Aluminium setzen, so der Bericht. Zudem soll die Hauptkamera noch einmal größer werden, seit Jahren kennt die Entwicklung hier nur diese eine Richtung.

Im unteren Bereich des Geräts soll Glas als Gehäusematerial zum Einsatz kommen, um das drahtlose Laden nicht zu stören.

Nicht klar ist der Hintergrund dieser mutmaßlichen Änderungen: Die Einführung des Titanrahmens ist noch nicht sehr lange her, erst im iPhone 15 Pro wurde dies umgestellt. Es stellt sich die Frage, ob noch weitere Änderungen am Design erfolgen könnten, die noch nicht absehbar sind.Das iPhone 17-Lineup wird im Herbst 2025 erwartet, das iPhone 17 Plus wird wohl ein ganz neues Modell, das auch andere Käuferschichten ansprechen könnte. Es wird eventuell als iPhone 17 Slim oder iPhone 17 Air vermarktet.

