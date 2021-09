Home Deals Anker USB-C-Hub 6 in 1 heute 20% günstiger

Mit der Implementierung von USB-C hat Apple das iPad Pro und das iPad Air 4 hinsichtlich der Konnektivität deutlich flexibler aufgestellt – wenn man den passenden Adapter bzw. Hub hat. Genau hier kommt Anker ins Spiel, und heute könnt ihr 20 % darauf sparen.

Anker PowerExpand Direkt 6-in-1 USB-C-Hub

„PowerExpand Direct 6-in-1 USB-C PD Media Hub“, so der vollständige Name, wurde von Anker diesen Juni auf den Markt gebracht und richtet sich speziell an Nutzer des iPad Pro. Das 10 cm breite Dock mit Aluminium-Oberfläche bietet insgesamt sechs Anschlüsse. Neben dem USB-C-Ladeport, einer HDMI-Buchse, einer 3,5 mm Klinkenbuchse, einer USB-A-Buchse sind noch jeweils einen Steckplatz für SD- und microSD-Speicherkarten an Bord. Die UVP von 45,99 € ist seit Einführung sehr stabil, doch heute könnt ihr den USB-C-Hub für nur 36,99 € mitnehmen.

