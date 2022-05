Home Hardware Anker Soundcore Motion Boom Plus ab sofort verfügbar

Anker Soundcore Motion Boom Plus ab sofort verfügbar

Wer bei dem letzten Vatertag seine Bluetooth-Box geschrottet hat oder sein in die Jahre gekommenes Modell ersetzen möchte, sollte hier hellhörig werden. Anker bringt mithilfe seiner Audiomarke Soundcore den neuen Motion Boom Plus auf den Markt, der ab sofort verfügbar ist.

Soundcore Motion Boom Plus

Der Soundcore Motion Boom Plus verfügt über zwei Hochtöner mit jeweils 10 Watt und zwei Tieftöner mit 3,5 Zoll und jeweils 30 Watt. Zudem sollen Passivstrahler für zusätzlichen Bass sorgen und in einer Gesamtleistung von 80 Watt münden. Das macht sich auch in den Abmessungen des Gehäuses und des Gewichts bemerkbar, der JBL Xtreme 3 ist hier die vergleichbare Größe. Dementsprechend verfügt der Anker Soundcore Motion Boom Plus über einen Tragegurt. Musik empfängt der Soundcore Motion Boom Plus über Bluetooth 5.3, mit PartyCast 2.0 können bis zu 100 Geräte miteinander gekoppelt werden. Zudem verfügt der neue Lautsprecher über einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Die Akkulaufzeit soll dank eines 13.500 mAh großen Akkus 20 Stunden betragen. Mithilfe des USB-A-Anschlusses kann der Soundcore Motion Boom Plus als Powerbank für das iPhone dienen. Der Lautsprecher ist somit eher für den Außeneinsatz gedacht und verfügt deshalb über eine IP67-Zertifizierung.

Die Aufladung des Lautsprechers gelingt über den USB-C-Port und man muss rund 5,5 Stunden dafür einplanen. Schön wäre es gewesen, wenn der USB-C-Port auch in der Powerbank-Funktion genutzt werden könnte.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Konfiguration über die App

Der Lautsprecher lässt sich über die offizielle Soundcore-Applikation des Herstellers konfigurieren und bietet hier etwa einen anpassbaren Equalizer an, der die Feinabstimmung der Klangausgabe ermöglicht. Hierüber werden auch Firmwareupdates geladen und eingespielt.

-> Soundcore-App (Affiliate-Link)

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Anker Soundcore Motion Boom Plus lässt sich ab sofort bei Amazon bestellen. Wer Interesse daran hat, muss 179,00 Euro investieren. Nur zum Vergleich: Der angesprochene JBL Xtreme 3 liegt mit einer UVP von 329,00 Euro deutlich darüber. Den direkten Vorgänger kann man übrigens für knapp 80€ bekommen.

