Angebot: innogy-Pakete bei tink bis 46% billiger!

Wir haben die innogy Pakete bei tink mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Im Vergleich zu anderen Anbietern packt tink wirklich gute Pakete zusammen und so lassen sich im Vergleich bis zu 46% sparen. Wer Einsteigerpakete oder Gesamtpakete sucht, der wird hier bestimmt fündig werden. Die vorgeschlagenen Pakete sind zeitlich begrenzt und nur noch jeweils wenige Tage gültig!

innogy Starter Set -46%

In dem Sorglos Plus Paket für knapp 200€ ist alles enthalten, das man für den Einstig in die Smart Home Welt benötigt.

eine SmartHome Zentrale der 2. Generation

eine SmartHome Innensirene

ein SmartHome Bewegungsmelder für innen

zwei SmartHome Zwischenstecker

und ein Tür-/Fenstersensor

–> ZUM Sorglos Plus Paket für 199,99€*

innogy Rauchmelderpaket + Zentrale -43%

Wenn ihr in Sachen Brandschutz smart aufrüsten wollt, dann bietet tink folgendes Paket für 169,95€:

3er Set SmartHome Rauchmelder

eine SmartHome Zentrale der 2. Generation

–> ZUM Rauchmelderpaket für 169,95€*

innogy Rolladensteuerung -31%

Wer seine Rolladen in Zukunft bequem über seine SmartHome Anlage steuern will, der kann hier immerhin 31% einsparen. Enthalten sind 3 Unterputz-Rolladensteuerungen für 124,95€. Um mal einen Vergleich zu bieten: Beim aktuell günstigsten Anbieter, den Idealo ausspuckt, zahlt man für eine Steuerung knapp 55€. Somit bekommt ihr bei dem tink Paket eine gratis oben drauf.

–> ZUM 3er-Pack Rolladensteuerungen für 124,95€*

*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

-----

