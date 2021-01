Home Apps Angebot: Audible 60 Tage kostenfrei testen + 3 gratis Hörbücher bekommen

Angebot: Audible 60 Tage kostenfrei testen + 3 gratis Hörbücher bekommen

Das Wetter am heutigen Sonntag ist wohl ebenso trüb wie die Aussichten, bald in den Urlaub fahren zu können. Da ist man für jede Ablenkung dankbar. Wer Netflix und Co. schon durchgeschaut hat, mit Lesen nichts anfangen kann, der wird vielleicht bei diesem Deal fündig.

Audible 60 Tage lang kostenfrei testen

Passend zum Sonntag bietet Audible mal wieder eine schicke Aktion an: Ihr könnt den Dienst 60 Tage lang kostenfrei testen und dabei noch ingesamt drei Hörbücher gratis bekommen. Zwei Hörbücher stehen euch in den ersten 30 Tagen zur Verfügung, das dritte Hörbuch könnt ihr euch dann in den zweiten 30 Tagen herunterladen:

Wir finden, Hörbücher sind eine tolle Abwechslung und laden zum Träumen ein. Und ganz ehrlich, ein bisschen Phantasie und Träume tun uns im Moment doch ganz gut! ;-)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!