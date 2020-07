Angebot: Apple Watch S5 bei Gravis [+AirPods für 100 Euro dazu]

Die Summer-Sale-Angebote kommen so richtig in Schwung und so scheinen auch andere mitbieten zu wollen: Bei Gravis könnt ihr euch so zum Beispiel aktuell die Apple Watch Series 5 kaufen und ihr bekommt die neuen AirPods für nur 100 Euro dazu. Soweit nichts Besonderes, das sind nur 3 Euro weniger als bei Apple. Spannend ist hier aber das Bundle: Denn für einen Hunderter mehr bekommt ihr nämlich noch AirPods der zweiten Generation dazu, wenn ihr wollt.

Die Aktion startet sofort. Wie lange das Angebot allerdings verfügbar ist, das wissen wir leider nicht genau.

Apple Watch Series 5 44mm (+ AirPods 2 für 100 Euro)

32 GB

wasserdicht bis 50 m

integriertes GPS

WLAN

optischer/elektrischer Herzsensor

Beschleunigungssensor

Gyrosensor

Kompass

internationale Notrufe

