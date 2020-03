Android auf dem iPhone 7? Kann man mal machen

Android läuft auch auf einem iPhone – irgendwie: Die Macher des Project Sandcastle haben nun ihre Android-Portierung für ein iPhone 7 freigegeben. Wer nun allerdings glaubt, einfach Googles System auf seinem iPhone installieren und dann loslegen zu können, hat sich zu früh gefreut.

Die Idee ist so alt wie das iPhone: Immer wieder haben findige Entwickler und Hacker versucht, andere Betriebssysteme auf einem iPhone zu installieren, mit zumeist überschaubarem Erfolg. Windows 95-Versionen auf alten iPhones waren so auch eher etwas für das Kuriositätenkabinett, denn für produktive Nutzung. Mit der Android-Portierung des Project Sandcastle ist es im Prinzip auch so, aber man muss die Konsequenz der Autoren bewundern, diese haben jahrelang an ihrer Umsetzung der Portierung gearbeitet und versuchen auch auf anderen iPhones Android zu installieren. Die Einschränkungen bleiben jedoch erheblich.

Introducing Project Sandcastle: Android for the iPhone. We’re excited to see what the developer community builds from this foundation. We’d particularly like to thank the team behind Checkra1n and PongoOS for their support and assistance.https://t.co/Kq1qszF8G2

— Corellium (@CorelliumHQ) March 4, 2020