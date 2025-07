Apple arbeitet aktuell fleißig an seinen kommenden Updates für iPhone und Co. Während für Entwickler inzwischen die dritte Beta von iOS 26 und der übrigen neuen Hauptversionen da ist, steht nun auch die Public Beta in den Startlöchern. Es ist auch bereits ein Datum absehbar, an dem sie startet.

Apple testet iOS 26 bereits seit über einem Monat mit Entwicklern, doch eine öffentliche Beta-Version lässt bislang auf sich warten. Obwohl das Unternehmen offiziell nur „Juli“ als Veröffentlichungszeitraum genannt hat, nennt Bloomberg-Reporter Mark Gurman nun ein konkretes Datum: den 23. Juli.

around the 23rd

Gurman äußerte sich auf X (ehemals Twitter) zu einem Beitrag, in dem das Ausbleiben der Public Beta thematisiert wurde. Seine knappe Antwort: „Nächsten Mittwoch“ – was auf den 23. Juli fällt.

Zeitfenster schließt sich

Normalerweise veröffentlicht Apple seine öffentlichen Betas rund eine Woche nach dem dritten Entwickler-Build. Die dritte Beta von iOS 26 erschien bereits am 7. Juli. Damit ist das Unternehmen bereits über eine Woche hinter dem üblichen Zeitrahmen.

Sollte Apple seinem bisherigen Rhythmus folgen, könnte iOS 26 Beta 4 bereits am morgigen Dienstag erscheinen – also vor der Public Beta. Alternativ könnte Apple auch eine überarbeitete Version von Beta 3 veröffentlichen, bevor die öffentliche Testphase startet.

Fakt ist: Da der Juli bereits zur Hälfte vorbei ist, schrumpft das Zeitfenster für die Freigabe der öffentlichen iOS 26-Beta rapide. Spannend bleibt, ob Apple auch die übrigen Systeme wie iPadOS 26, macOS Tahoe oder watchOS 11 parallel für öffentliche Tests freigibt.