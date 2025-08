Amazon: Powerbanks und MagSafe-Zubehör im Angebot

Die Reisewelle ist nun so richtig angelaufen, in den kommenden zehn Tagen haben die Schüler aller Bundesländer gemeinsam Ferien. Auch wenn sich das Wetter wechselhaft zeigt, steht ja trotzdem die eine oder andere Reise an. Da will man das iPhone immer mit Strom versorgt werden und dafür haben wir ein paar passende Powerbanks im Angebot gefunden.

Die Powerbanks im Angebot

Die Auswahl an Powerbanks ist mittlerweile unerschöpflich groß und etablierte Hersteller wie Anker geraten unter Druck. Anbei eine kleine Auswahl von unserer Seite:

MagSafe-Zubehör

Mit dem iPhone 12 hatte Apple endlich ein Einsehen und führte 5G ein. Wesentlich alltagstauglicher ist jedoch die Implementierung von MagSafe, wodurch sich ein komplett neuer Zubehörmarkt entwickelte.

