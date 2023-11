Home Deals Amazon kündigt Black Week 2023 an

2. November 2023

Wir kommen für den Handel so langsam in die heiße Jahreszeit, das Weihnachtsgeschäft läuft so langsam an. Hierbei hat sich der letzte Freitag im November als der Shopping-Tag etabliert – die Kenner wissen bescheid. Es handelt sich um den Black Friday. Hierzulande hat primär Amazon das Event publik gemacht und dazu gibt es nun Neuigkeiten.

Der Black Friday findet dieses Jahr bereits am 24. November 2023 und Amazon hat seine Aktionsseite Amazon.de/blackfriday bereits online geschaltet. Im Angebotszeitraum sind, solange der Vorrat reicht, täglich wechselnde „Angebote des Tages“ ab Mitternacht für jeweils 24 Stunden verfügbar. Zusätzlich gehen Blitzangebote zwischen 06:00 Uhr und 19:45 Uhr in regelmäßigen Abständen online und sind für maximal sechs Stunden erhältlich.

Startet bereits am 17. November

Die Aktionswoche wird bereits am 17. November anlaufen und Angebote aus verschiedenen Kategorien wie Beauty, Fashion, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik, Amazon Geräte und beinhalten. Generell gilt: Kauft aktuell keine Technik, die ihr nicht dringend benötigt. Macht am besten eine Liste von den Artikeln, die ihr im Auge behalten wollt und beobachtet die kommenden Tage die Preisentwicklung.

