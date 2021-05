Home Deals Amazon Deals: Smart Home von Eve und Co reduziert

Amazon Deals: Smart Home von Eve und Co reduziert

Die Vorbestellungen für das neue iPad und Co. dürften abgeschlossen sein, also wenden wir uns wieder dem Daily Business zu. Und dazu haben wir passend wieder ein paar Deals fürs Smart Home im Angebot. Üblicherweise listen wir hier Deals von Meross, heute sind aber Eve sowie tado° am Start.

Smart Home Deals

Von Eve haben wir unter anderem die Eve Cam erstmals für unter 100 Euro im Angebot, auch der Window Guard ist deutlich reduziert. Werfen wir einen Blick auf die heutigen Angebote:

Euch allen wünschen wir hiermit einen schönen Sonntagabend!

