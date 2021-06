Home Deals Amazon Deals: iPad Pro 2020 deutlich reduziert & 30.000 mAh Powerbank

Das neue iPad Pro 2021 ist seit wenigen Wochen verfügbar und auf dem Blatt ein beeindruckendes Tablet. Deshalb sind Experten über die Funktionen von iPadOS 15 etwas irritiert. Aus diesem Grund empfehlen wir aktuell auch eher, zum Vorgänger zu greifen. Da passt es doch, dass diese bei Amazon mittlerweile deutlich reduziert sind.

iPad Pro 2020

Das iPad Pro 2020 mit seinem A12Z Bionic, sowie seinen 6 GB RAM ist auch in 2021 noch mehr als ausreichend motorisiert und für leistungsstarke Apps geeignet. Wer also etwas Geld sparen möchte, sollte hier zugreifen. Derzeit sind einige Modellvarianten als Vorgriff auf den Prime Day 2021 teils deutlich reduziert. So könnt ihr bei der 12,9″-Variante mit 256 GB Speicher satte 20 % sparen:

Passende Powerbank

Mit der Akkuleistung des iPad Pro kommt man normalerweise gut über den Tag. Dennoch kann es nützlich sein, für unterwegs eine Powerbank einzupacken. Hier haben wir noch eine 30.000 mAh starke Powerbank von JIGA im Angebot, die ihr für knapp 19,00 € bekommt. Selbstverständlich ist auch ein UBS-C-Anschluss vorhanden. Die UVP der Powerbank liegt bei 32,95 €, derzeit lässt sich direkt auf der Produktseite ein 20 %-Rabattgutschein aktivieren. Wir legen aber noch einen drauf: Mit unserem Exklusivcode TEKGCACV sichert ihr euch weitere 20 % und drückt den Preis auf 19,77 €:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

