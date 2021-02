Home Deals Amazon Deals: 10% Nachlass auf den bisher einzigen HomeKit-Luftreiniger

Die frühlingshaften Temperaturen brachten nicht nur Sonnenschein und Wärme, sie sorgten leider auch für Leid. Denn die warmen Temperaturen sorgen für ein Erblühen der Flora und das mit dem Aufkommen von Pollen verbunden. Für uns normal, ist es für Allergiker die absolute Hölle. Die können sich aber mit diesem Deal zumindest etwas besser für die eigenen vier Wände wappnen, denn wir haben einen Luftreiniger mit HEPA12-Filter im Angebot.

Der VOCOlinc VAP 1

Besagten Luftreiniger von VOCOlinc haben wir schon einmal kurz vorgestellt, anbei einmal noch kurz die wichtigsten Eckdaten. Mit seinen Abmessungen von 290 x 290 x 560 mm ist der Luftreiniger noch vergleichsweise kompakt, dank dreilagigen HEPA12-Filtersystem werden sogar Gerüche aus dem Raum entfernt.

Eingebunden wird der VAP1 mittels WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband, was einigermaßen flotte Schaltzeiten ermöglichen sollte. Dank HomeKit-Zertifzierung kann dieser auch via Siri gesteuert werden. Mit einer UVP von 399,00€ ist dieser zwar recht teuer, heute lassen sich aber 10% dank einem Rabattgutschein in Höhe von 40,00€ (aktivierbar auf der Produktseite) sparen.

