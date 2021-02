Home Deals E-Book der Woche: „Die Stimme des Zorns“ von Ethan Cross für 1,99€

Bereits kommende Woche soll es wieder deutlich ungemütlicher, sprich deutlich kälter werden. Gut, wenn man sich dann in den heimischen vier Wänden ablenken kann. Wer dabei etwas Abwechslung zu Netflix, Prime Video und Spotify haben möchte, dem sei unser E-Book der Woche ans Herz gelegt. Heute haben wir einen guten Thriller im Angebot, denn ihr für nur 1,99€ im Bücher Store bei Apple erwerben könnt.

„Den Geschmack an Schmerzen und Qual hat Francis Ackermann jr. nicht verloren. Aber er lebt seine Lust an Gewalt nur noch an grausamen Verbrechern und Modern aus“

In seinem ersten Fall als Sonderermittler des FBI trifft Ackermann auf einen Täter, der seinesgleichen sucht: Das sogenannte „Alien“ hinterlässt sezierte Leichen in Kornkreisen und hat gerade eine Expertin für Außerirdische entführt. Ackermann gibt alles, um das Alien zu fangen, bevor auch dieses Opfer tot in einem Kornkreis enden. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Hat Ackermann endlich einen würdigen Gegner gefunden?

Konditionen

Alsa Pageturner gibt es dieses E-Book noch bis heute Abend zu einem Sonderpreis von 1,99€ zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Board. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

