iPhone 13: Erstmals ein TB Speicher verfügbar?

Das iPhone 13 könnte mit mehr maximalem Speicher kommen als alle seine Vorgänger Erstmals sind vielleicht ein TB Speicher im iPhone verfügbar, diese Größe hatte der interne Speicher bis jetzt nur am iPad.

Apple wird dem iPhone 13 womöglich mehr Speicher verpassen: Erstmals an einem iPhone könnten ein TB verfügbar sein, das prognostizieren die Analysten von Wedbush unter Berufung auf Informationen aus Apples asiatischer Zuliefererkette. Nun sind Spekulationen über ein TB Speicher im iPhone nicht gänzlich neu, auch in den vergangenen Jahren wurde stets diese Möglichkeit in der Gerüchteküche diskutiert, seit dem iPhone Xs liegt die maximale Größe des Speichers allerdings weiter bei 512 GB. Apple hatte lange darauf verwiesen, dass die Nutzer mehr Cloud-Speicher buchen können, um ihre Daten zu lagern. Konkurrenten wie Samsung bieten die Ein-TB-Option indes schon länger, bei Apple steht so viel Speicher bis jetzt mobil nur am iPad zur Verfügung.

iPhone-Verkäufe bleiben trotz Corona auch weiter stark

Darüber hinaus geht Wedbush davon aus, dass sich das iPhone auch weiter gut verkaufen wird und das trotz der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nach den 110 Millionen verkauften iPhones im letzten Quartal rechnen die Analysten mit rund 62 Millionen weltweit verkauften Einheiten im März-Quartal. Immerhin noch 40 Millionen iPhones könnten der Schätzung nach im Juni-Quartal verkauft werden.

Das iPhone 13 wird im Herbst erwartet, wie sein Vorgänger auch vermutlich in vier Versionen.

Als neue Features werden aktuell etwa ein verbessertes 5G, ein 120-Hz-Display sowie ein Always-On-Bildschirm gehandelt.

