Amazon Deal: WISO Steuererklärung 2021 mit 50% Rabatt

Den Lockdown kann man ja auch für produktive Dinge nutzen. Reparaturen und Instandhaltung am eigenen Haus, lange nicht mehr praktizierte Hobbys oder den Rechner ausmisten. Dies gilt wohl auch für die lästige Steuererklärung, falls die noch nicht absolviert worden ist. Passend dafür gibt es heute aus dem Hause WISO die entsprechende Software mit knapp 50% Preisnachlass!

WISO Steuererklärung mit 50% Rabatt

Vorab sei gesagt, die Steuersoftware bietet euch keine versteckten Tricks und raffinierte Steuersparoptionen an. Sie ist vielmehr eine solide Hilfe und unterstützt euch bei er digitalen Steuererklärung, mitsamt Plausibilitätsprüfung am Ende vor Übermittlung an das jeweilige Finanzamt. Üblicherweise kostet die Software 39,99€, im Rahmen der heutigen Tagesdeals könnt ihr diese jedoch für 19,99€ erwerben – und der Kauf lässt sich natürlich absetzen.

Nach dem Kauf erhaltet ihr lediglich einen sogenannten Aktivierungsschlüssel via Email. In der Mail sollte zudem ein Downloadlink für die Software selbst enthalten sein. Wir wünschen gutes Gelingen mit der Steuererklärung!

