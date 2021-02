Home Apps CleanMyMac X: Optimiert für M1 und erkennt Silver Sparrow

Spezielle Software zum Reinigen und Warten von macOS wird in der Community sehr zwiegespalten aufgefasst. Das haben wir gerade im Herbst letzten Jahres erfahren, als wir CleanMyMac X etwas ausführlicher vorgestellt hatten. Ein durchaus nützliches Update veranlasst uns dazu, die Software wieder in Erinnerung zu rufen.

CleanMyMac jetzt für M1 optimiert

Der Entwickler MacPaw gab nun bekannt, dass CleanMyMac X nun für die neuen Mac-Modelle mit M1-Chip optimiert wurde. Das Update auf Version 4.8.0 bietet somit nicht nur eine verbesserte Leistung an, auch die Optik von macOS Big Sur wurde übernommen und gestaltet sich somit homogener.

Identifiziert mysteriöse Malware

CleanMyMac X bietet zahlreiche Optimierung- und Wartungswerkzeuge an, um unnötigen Ballast vom Rechner zu entfernen. Sicherlich sind einige der Werkzeuge auch kostenfrei erhältlich, Mac Paw bietet dies aber übersichtlich als All-in-One-Paket an. Der Grund, warum die Software gerade jetzt wieder aktuell werden könnte, ist aber die Malware-Funktion von CleanMyMac. Laut eigenen Angaben ist die Software in der Lage, die gerade erst entdeckte Malware Silver Sparrow als erster Anbieter überhaupt zu erkennen. So wird die erste für M1-Chips optimierte Schadsoftware genannt, die erst vor wenigen Tagen entdeckt und von Apfelpage berichtet wurde.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update kann ab sofort geladen werden und ist für alle Bestandskunden mit aktueller Programmversion kostenfrei. Wer nur mal einen Blick darauf werfen will, kann eine kostenfreie Testversion zum ausprobieren laden. Falls Ihr euch für einen Kauf entscheidet, muss für eine Jahreslizenz 40,00€ investiert werden. Alternativ kann man für 90,00€ auch eine LifeTime-Version kaufen. Es empfiehlt sich aber, die regelmäßig verfügbaren Sonderaktionen im Blick zu behalten

