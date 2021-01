Home Deals Amazon Deal: HomeKit-fähiges Leuchtmittel von VOCOlinc im Angebot

Bei unserer Recherche nach einem guten AMZ-Deal sind wir am Wochenende kaum fündig geworden, aber noch über ein HomeKit-fähiges Leuchtmittel gestolpert, welches gerade im Angebot ist. Die L3 von VOCOlinc lässt sich derzeit mit einem 5€-Rabattgutschein kombinieren und drückt den Einzelpreis so auf 17,50€

Die L3 von VOCOlinc

Die L3 von VOCOlinc kommt mit einer E27-Fassung, kann 16,7 Mio. Farben darstellen und lässt sich dank HomeKit-Zertifzierung ohne Bridge einbinden. Dank WLAN in 2,4 GHz sind flotte Schaltzeiten möglich, sich die Steuerung via Siri ist inbegriffen. Als Schmankerl unterstützt die L4 auch das „Adaptive Lightning“, welches neu mit iOS 14 in HomeKit integriert wurde. Der reguläre Preis liegt für den Doppelpack bei 39,99€, mit dem 5€-Rabattgutschein drückt ihr den Preis auf 34,99€.

