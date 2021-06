Home Coffee Break Am 21. Juni: Mit Yoga Sonderabzeichen auf Apple Watch bekommen

Am 21. Juni ist nicht nur der Beginn des Prime Day 2021, sondern auch internationaler Tag des Yogas. Die echten „Yogini“ unter euch wissen das natürlich. Apple mischt dort mit: Ihr könnt euch ein Sonderabzeichen auf der Apple Watch verdienen.

Yoga-Sonderauszeichnung für die Apple Watch

Diese speziellen Auszeichnungen haben bei Apple mittlerweile Tradition und sind zudem unter den Usern heiß begehrt – stehen sie nur an diesem einen Tag zur Verfügung. Die Teilnahmebedingungen sind dabei denkbar einfach, wie das Unternehmen erklärt:

„Verdient Euch diese Auszeichnung, die vom Internationalen Tag des Yoga inspiriert ist. Führt am 21. Juni ein Yoga-Training von 20 Minuten Länge oder mehr durch. Zeichnet dieZeit mit jeder App auf, die ein Training zu Health hinzufügt.“

So bekommt ihr die Auszeichnung

Am 21. Juni müsst ihr auf der Apple Watch in der Fitness-App also ein Yogatraining von lediglich 20 Minuten durchführen. Alternativ geht das auch mit jeder anderen App, welche die entsprechende Trainingsaktivität in die Health-App eintragen kann. Dann gibt es nicht nur das Sonderabzeichen, Apple will auch speziell animierte Yoga-Sticker ausliefern.

In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß mit dem herabschauenden Hund und der Schmetterlingspose. Und nicht vergessen, die wichtigste Pose ist und bleibt immer noch Shavasana.

