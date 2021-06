Home Hardware Beta-Software für AirPods Pro: Apple weitet Entwickler-Downloads aus

Apple wird in Zukunft auch für die Firmware der AirPods Pro Beta-Versionen an die Entwickler verteilen. Diese sollen mit diesen Testversionen neue Features der AirPods Pro begutachten und Feedback an Apple geben können. Bis jetzt sind Updates für AirPods und AirTags noch eine regelrechte Blackbox.

Apple wird in Zukunft auch seine AirPods in sein Beta-Programm aufnehmen. Die Firmwareupdates für die AirPods Pro (Affiliate-Link) können dem nächst von registrierten Entwicklern zum Testen geladen und installiert werden, das hat Apple in seinem Bereich für Entwickler nun angekündigt.

Die Developer sollen so in der Lage sein zu prüfen, wie gut neue Funktionen wie das Feature Conversation Boost für Hörbehinderte oder die Reduzierung von Umgebungsgeräuschen umgesetzt werden.

Funktion desMechanismus zur Verteilung der Beta-Versionen für die AirPods noch nicht bekannt

Wie die Betas der AirPods Pro-Firmware an die Entwickler ausgeliefert werden soll, ist noch nicht klar. Möglich wäre, dass die Entwickler ebenfalls ein Profil für die AirPods Pro installieren müssen, woraufhin dann die Beta geladen und installiert wird, sobald sie von Apple verteilt wurde. Die AirPods erhalten aktuell voll automatisch ihre Updates: Nutzer können in den Aktualisierungsvorgang nicht eingreifen und das Aufspielen einer neuen Software nicht verhindern und auch nicht beschleunigen. In der Vergangenheit haben Updates für die AirPods schon häufiger zu Problemen geführt beziehungsweise Probleme verschärft. So wollte Apple etwa einen Bug in Zusammenhang mit der aktiven Geräuschunterdrückung der AirPods Pro beheben, hat ihn aber mit mehreren Updates bei den betroffenen Nutzern immer weiter verschlimmert.

