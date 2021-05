Home Daybreak Apple AirTags als Phishing-Köder? | App Store lehnt ein Drittel neuer Apps ab | werden bald die Router knapp? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die AirTags sind noch recht neu auf dem Markt, dennoch ist bereits ein erster Angriff bekannt. Können die AirTags nicht nur zum Stalking, sondern auch zum Phishing missbraucht werden? Damit willkommen zu einer neuen Woche im beginnenden Sommer des zweiten Corona-Jahres.

Die AirTags sind primär dazu entwickelt worden, verlegte oder verlorene Gegenstände aufzuspüren, hierzu können sie unter anderem einen Finder in die Lage versetzen, sich mit dem Besitzer eines Tags in Verbindung zu setzen. Einem findigen Sicherheitsexperten ist es nun aber gelungen, die AirTags zu hacken und ihm eine manipulierte URL unterzuschieben – eine gar nicht so gute Neuigkeit, mehr dazu hier.

Apples App Store lehnt ziemlich viele Apps ab

Der Prozess zwischen Apple und Epic läuft erst eine Woche, dennoch hagelt es Tag für Tag interessante Einblicke in die Vorgänge in Apples Ökosystem der vergangenen Jahre – wie etwa dieser: Der App Store erhält pro Jahr etwa fünf Millionen Neueinreichungen von Apps, rund ein Drittel davon wird aber zurückgewiesen, hier dazu weitere Details.

Apple veröffentlicht eine neue Version der Safari Technology Preview

Dieser experimentelle Browser wird bereits seit bald fünf Jahren von apple an alle Nutzer verteilt, die Lust darauf haben, sich ein paar neue Features schon vor ihrer offiziellen Einführung auszuprobieren. nun ist Version 124 der Safari Technology Preview veröffentlicht worden.

Werden bald auch die Router knapp und teuer?

Wir berichteten in den letzten Wochen hier und da bereits verschiedentlich über die derzeit herrschende weltweite Chipkrise. Sie führt unter anderem wohl auch zu einer Knappheit von iPads und Macs im dritten Quartal, doch es sind viele Branchen von dem Engpass betroffen. Bei verschiedenen Autobauern rund um die Welt stehen immer wieder Bänder still und das ist nicht alles: Auch der Heimelektronikbereich ist von den Lieferverzögerungen betroffen: So werden etwa bei Deutschlands beliebtestem Routerhersteller AVM die Teile knapp. Die Folge könnten Lieferschwierigkeiten bei der Fritzbox sein, die populärste Providerunabhängige Routerlösung. Gerade erst hatte AVM ein neues Flaggschiffmodell der Fritzbox mit WiFi 6 vorgestellt, das ab ende Mai in den Verkauf geht – gehen soll. Wer demnächst einen neuen Router braucht, muss sich zudem auch mit möglicherweise steigenden Preisen abfinden.

Ich wünsche euch trotz dieser Aussichten einen schönen und entspannten Montag.

