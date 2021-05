Home Featured AirTag-Nutzer wollen Schlüssel, Koffer, Haustiere, Partner und Kinder tracken: Und ihr?

Apple wird den AirTag vermutlich gut verkaufen können: Viele Kunden, die bereits ein iPhone besitzen, planen auch die Anschaffung eines AirTags. Dabei ist das Viererpack bei potenziellen Kunden wohl besonders attraktiv.

Der Plan, mit den AirTags eine günstige Produktkategorie zu schaffen, die durch starke Verkäufe die Bilanz unterstützt, dürfte aufgehen: Eine erste Erhebung hat nun das Interesse der Verbraucher an den neuen AirTags eingeschätzt. Danach planen 61% der von SellCell befragten Verbraucher in den USA, sich einen AirTag anzuschaffen. Rund 54% finden die AirTags prinzipiell eine sinnvolle Sache, etwa ein Drittel der Befragten findet den Preis in Ordnung, nur wenige empfinden sie als zu teuer.

Interessant hier: Das Viererpack, bei dem auf jeden AirTag ein kleiner Rabatt eingeräumt wird, kommt gut an. Rund 57% der Befragten wird sich ein solches Viererpack AirTags zulegen.

42,4% der Befragten planen, ihre Schlüssel mit den AirTags aufspüren zu wollen, immerhin knapp 35% der Befragten möchte damit ihre Haustiere auffinden, auch wenn Apple hiervon abrät. 30% der Befragten möchte ihr Gepäck verfolgen, weitere 25% ihre Fahrräder, rund 23% wird sich einen AirTag in die Geldbörse legen.

Verstörend: Einige, wenn auch wenige, Befragte geben offen an, ihre Kinder und Partner mit den AirTag verfolgen zu wollen.

Welche Gegenstände wollt ihr mit euren AirTags verfolgen?

Der neue iMac ist in Blau am beliebtesten

Relativ gering fällt das Interesse der Befragten am neuen iMac in Blau aus: Nur rund 14% plant, sich den neuen iMac anzuschaffen. Am beliebtesten ist das neue Blau mit fast 34% Zustimmung bei den Befragten, relativ dicht gefolgt von Silber mit 30% Zustimmung. Das neue iPad Pro mit M1-Chip möchte sich knapp ein Viertel der Befragten zulegen. Rund 66% der Befragten wird aber zum kleineren und günstigeren Modell mit konventionellem Display greifen.

Face ID möchte eine überwältigende Mehrheit von 82% auf dem MacBook und iMac sehen. Recht beliebt ist auch die Rückkehr von Touch ID in das iPhone, dagegen haben USB-C, eine kleinere Notch oder ein kompakteres Design kaum Anhänger unter den iPhone-Nutzern.

Befragt wurden rund 3.000 Amerikaner über 18.

