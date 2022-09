Home Deals AirPods Pro 2: Bei Amazon bestell- und lieferbar

Nicht nur die Apple Watch Ultra wird ab heute offiziell verkauft, auch die AirPods Pro 2 sind ab heute erhältlich. Apple hat bei der Neuauflage seiner In-Ears dank des H2-Chips vor allem das Noise Cancelling und die Akkulaufzeit verbessern können. Wer noch nicht bestellt hat, kann sich ab sofort auch bei Amazon damit eindecken.

Was noch erwähnenswert ist, Apple hat das Case ebenfalls überarbeitet. Hier sind nun ein kleiner Lautsprecher zum Orten über die „Wo ist?“-App sowie eine Öse für ein Lanyard verbaut. Übrigens, für eine präzisere Ortung kommt im Case der U1-Chip zum Einsatz, das nur ein nettes Detail am Rande:

Last but not least liefert Apple bei den Silikon-Tips mit Xs eine weitere Größe aus, leider in Weiß. Wir hätten schwarze Silikon-Tips zumindest als Option ganz nett gefunden, die weiße Variante verfärbt dann doch irgendwann und sieht einfach unappetitlich aus.

Zubehör für die AirPods Pro

Das Case der AirPods Pro 2 ist nicht nur weiß, sondern weiterhin in Hochglanz gehalten. Aus Erfahrung können wir sagen, dass die Oberflächenversieglung nicht langlebig ist. Deshalb raten wir zu einem Case und erlauben uns anbei eine Auswahl:

