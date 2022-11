Home Apple AirPods Pro 2: Apple verliert wichtigen Zulieferer im Weihnachtsgeschäft

AirPods Pro 2: Apple verliert wichtigen Zulieferer im Weihnachtsgeschäft

Die neuen AirPods Pro 2 sind zu Weihnachten vielleicht schwerer zu kriegen: Apple hat offenbar einen wichtigen Fertiger im Weihnachtscgeschäft verloren. Das könnte zu langen Lieferzeiten führen, wie wir sie schon aus den frühen Zeiten der AirPods Pro kennen.

Die AirPods Pro wurden vor kurzem in einer zweiten Version vorgestellt. Die neuen AirPods Pro waren zwar zum Start nicht frei von Problemen, die etwa in verlorenen Verbindungen bestanden, wie wir in unter anderem dieser früheren Meldung berichtet hatten, die meisten Tester stellten den aktualisierten Ohrhörern von Apple allerdings ein sehr gutes Zeugnis aus. Doch im Weihnachtsgeschäft sind die Kopfhörer womöglich nur schwer zu kriegen, das prognostiziert der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Einschätzung, die er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht hat.

(1/6)

Apple的關鍵供應商歌爾股份於11月8日正式公告:公司近日收到境外某大客户的通知,暫停生產其一款智能聲學整機產品。我的最新調查如下:

1. 此產品可能是Apple的AirPods Pro 2,歌爾股份暫停生產較可能是因為生產問題,而非需求問題。https://t.co/CRVe5QMyut

AirPods Pro 2-Fertigung wird von wichtigem Zulieferer eingestellt

Der bekannte und in der Regel gut informierte Analyst des Hauses TF International Securities geht auf Basis einer Befragung verschiedener QueleQuellen in der asiatischen Lieferkette von Apple davon aus, dass der Zulieferer Goertek zunächst nicht oder kaum noch AirPods Pro 2 für Apple fertigen wird.

Der Fertiger habe die Produktion eines Audioprodukts eingestellt und zwar nicht aufgrund mangelnder Bestellungen, sondern in Folge von Problemen bei der Fertigung, wie der Analyst erklärt. Diese Einschätzung greifen auch verschiedene Investmentbanken auf, die zuletzt ihre Erwartungen an Umsatz und Gewinn von Apple reduziert hatten. Apple musste überdies zuletzt einräumen, dass das iPhone 14 Pro im Weihnachtsgeschäft mit Lieferproblemen zu rechnen hat, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Geschäfte Apples in diesem Quartal sind also von gravierenden Herausforderungen betroffen.

