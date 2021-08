Home Apple AirPods 3: Fertigung doch in China, statt in Vietnam

Aus Apples Plänen, die AirPods fortan vermehrt in Vietnam fertigen zu lassen, wird so schnell nichts: Apple hat dieses Vorhaben verschieben müssen und lässt die neuen AirPods 3 nun abermals in China fertigen. Grund dafür sind unter anderem Probleme in Vietnam aufgrund der Corona-Pandemie.

Apple kann nicht so rasch wie geplant Teile seiner Produktion zu anderen Standorten verlagern. Die AirPods 3 sollten ursprünglich zu einem großen Teil in Vietnam gefertigt werden, allerdings kommt es vorerst nicht dazu. Stattdessen werden die neuen AirPods 3 nun abermals in China gefertigt, das berichteten zuletzt japanische Wirtschaftsmedien. Grund dafür sind Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Vietnam.

Aus ihnen ergeben sich unter anderem auch striktere Grenzkontrollen, wodurch der Reiseverkehr von Ingenieuren und Facharbeitern gebremst wird, auch der Warenverkehr ist davon teilweise beeinträchtigt.

AirPods sollen später in Vietnam vom Band laufen

Apple hofft, dennoch rund 20% der neuen AirPods 3 in Vietnam wird fertigen zu können und peilt hierfür einen Termin später in diesem Jahr an. Auch die Pläne, MacBooks und weitere Produkte in dem asiatischen Land produzieren zu lassen, wurden vorerst auf Eis gelegt.

Hintergrund der Pläne, die Fertigung von China weg zu bewegen, ist Apples Ziel, die Lieferkette diverser aufzustellen. Das macht die Prozesse widerstandsfähiger gegen politische oder wirtschaftliche Effekte und schützt sie auch im Falle von Naturkatastrophen. Zudem punktet Vietnam mit niedrigeren Lohnkosten. Das ist vor allem mit Blick auf Chinas wachsende Mittelschicht und den daraus resultierenden Hunger nach besseren Löhnen ein relevanter Faktor für Apples Margen.

