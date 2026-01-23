Affinity 3.0.3: Wartungsupdate behebt zahlreiche Fehler unter macOS und Windows

Mit dem Update auf Version 3.0.3 hat Serif ein umfangreiches Wartungsupdate für die Affinity-Anwendungen unter macOS und Windows veröffentlicht. Im Fokus stehen zahlreiche Bugfixes, die Abstürze, fehlerhafte Dialoge und inkonsistentes Verhalten im Alltag beseitigen sollen.

Diese Fehler wurden behoben

Korrigiert wurden unter anderem Probleme beim Platzieren von Bild-, Text- und RTF-Dateien. Auch Fehler beim Export von PDF- und EPUB-Dokumenten wurden adressiert. Die Verwaltung verknüpfter Ressourcen arbeitet nun zuverlässiger, was vor allem bei komplexeren Projekten spürbar sein dürfte.

Nutzer, die regelmäßig mit PDFs arbeiten, profitieren davon, dass die Passwortabfrage für geschützte Dokumente wieder korrekt angezeigt wird. Zudem zeigt der Export-Dialog die geschätzte Dateigröße nun realistisch an, statt zuvor teils extrem hohe Werte auszugeben. Praktisch ist außerdem, dass die Einstellungen im QuickExport künftig gespeichert bleiben und bei späteren Exporten erneut zur Verfügung stehen.

Verbesserungen unter Windows und macOS

Unter Windows beseitigt Affinity 3.0.3 mehrere Absturzursachen, etwa im Zusammenhang mit Absatzverzierungen oder der Ressourcenverwaltung bei eingebetteten Dokumenten. Auch ein Darstellungsfehler im Schriftarten-Menü, das unabhängig vom gewählten Oberflächendesign dauerhaft weiß blieb, wurde behoben.

Auf dem Mac gehörten eingefrorene Anwendungen nach dem Schließen des Feedback-Dialogs zu den größten Ärgernissen vieler Nutzer – auch dieses Problem ist nun Geschichte. Zusätzlich wurden Fehler in den Studio-Panels für Farbe und Tonwerte korrigiert. Affinity 3.0.3 steht ab sofort für alle unterstützten Plattformen bereit. Das Update wird insbesondere Nutzern empfohlen, die die Programme produktiv einsetzen und auf eine möglichst stabile Arbeitsumgebung angewiesen sind.