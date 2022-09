Home Apps Adobe stellt neue Version von Premiere Photoshop und Premiere Elements vor

Wer Videos schneiden und Fotos bearbeiten will, hat gerade auf dem Mac eine Auswahl an verschiedenen Programmen. Hierfür wirft nun Adobe auch wieder seinen Hut in den Ring und aktualisiert Premiere Photoshop und Premiere Elements. Beide Programme gibt es nun in Version 2023 und wir geben einen kurzen Überblick.

Nativ für Apple Silicon

Die Umstellung von Apple, auf eigene ARM-Chips im Mac zu wechseln, ist rund zweieinhalb Jahre her. Die ersten Modelle mit Apple Silicon sind seit knapp zwei Jahren im Handel erhältlich und dennoch gehörte Adobe zu den langsamsten Softwareanbietern, was die Umstellung der eigenen Programme anging. Wie dem auch sei, Premiere Photoshop 2023 und Premiere Elements 2023 sind nativ für die M-Chips verfügbar. Allein damit sollen die neuen Versionen bis zu 70% schneller als die Version mit Intel sein. Außerdem verspricht Adobe, die bearbeiteten Dateien verbrauchen bis zu 48% weniger Speicherplatz.

Noch mehr K.I

Es gibt neue KI-gestützte Funktionen, die sowohl in Premiere als auch in Photoshop verfügbar sind. Eine neue Option für bewegte Elemente wurde beispielsweise entwickelt, mit der Benutzer ein bewegtes Element zu einem Standbild in Photoshop Elements hinzufügen können, das als MP4 oder GIF gespeichert werden kann. Durchsichtige Overlays wurden hinzugefügt, um eine Tiefentäuschung zu schaffen, indem das Motiv mit Vignetten aus Blumen, Blättern, Gras und mehr umrahmt wird, und es gibt neue Hintergründe, Muster und Himmel, die in Fotos eingefügt werden können. Premiere Elements enthält eine neue künstlerische Effektfunktion, mit der Videoclips mit Stilen umgewandelt werden können, die von berühmten Kunstwerken inspiriert sind, und es gibt mehr als 100 neue Audiospuren. Außerdem gibt es diese Funktionen:

Bringen Sie Fotos auf die nächste Stufe mit aktualisierten kreativen Inhalten, einschließlich neuer Hintergründe, Muster und Himmel.

Verwenden Sie neue Collage- und Diashow-Vorlagen, um Ihre Fotos auf unterhaltsame Weise zu präsentieren.

Fügen Sie durchsichtige Overlays hinzu, um die Illusion von Tiefe in Fotos zu erzeugen.

Wählen Sie den perfekten Soundtrack für alles, von Heimfilmen bis hin zu Klassenprojekten mit 100 neuen Audiospuren in Premiere Elements.

Genießen Sie unterwegs Zugriff auf Ihre Fotos und Videos, indem Sie die neue mobile Begleit-App (nur englische Beta) verwenden, um sie in die Cloud hochzuladen und Ihre Erstellung und Bearbeitung von Fotos und Videos auf dem Desktop zu rationalisieren.

Machen Sie mehr von jedem Browser aus, indem Sie die neue Webbegleiter-App (nur englische Beta) verwenden, um bearbeitete Fotos und Videos zu teilen und anzuzeigen sowie Fotocollagen und Multimedia-Diashows zu erstellen.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Programme sind ab sofort im Handel erhältlich und kosten einzeln ca. 99 Euro. Wer ein Creative Cloud-Abo hat, dürfte im Rahmen dessen kostenfrei upgraden lassen. Wer auf einen Kauf setzt, der kann bei diesem Kombi-Angebot für knapp 150 Euro zuschlagen:

