AdGuard: Was taugt der moderne Adblocker für iOS und macOS? (+Gewinnspiel Vollversion)

Datenschutz, Cross-Site-Tracking und verschlüsseltes Surfen sind Themen, die vor wenigen Jahren kaum jemanden interessiert haben. Heute ist das anders. Speziell Apple ist zum Vorreiter aufgestiegen und legt großen Wert darauf bei jedem neuen iOS und macOS. Doch selbst Apples Safari ist hier nicht optimal. Noch mehr holen zum Beispiel Drittanbieterapps wie AdGuard heraus. Welche Vorteile Nutzer beim Surfen mit AdGuard bekommt, wie ihr Werbung damit blockiert und Tracking verhindert, erfahrt ihr in diesem Bericht. Außerdem könnt ihr am Ende 10 Lizenzen gewinnen. Danke fürs Lesen.

Vielen Dank an AdGuard, die uns bei diesem Bericht unterstützt haben. Folglich ist das hier kein Review, sondern eine Vorstellung.

Ganz zu Beginn: Was ist AdGuard überhaupt?

AdGuard ist ein Adblocker, jedoch auch viel mehr als das. Das Programm für iOS und macOS blockiert alle Arten von Werbung inklusive Banner, Textanzeigen, Flash-Animationen, Pre-Rolls, Pop-ups und vieles mehr. Bemerkenswert ist, dass AdGuard in der Lage ist, Werbung nicht nur in Safari auf dem iPhone oder Mac zu entfernen, sondern auch in den Apps selber auf dem Gerät. Das funktioniert zwar nicht immer, aber ist dennoch sehr angenehm.

Zudem verringert das Tool durch intelligente Software die Ladezeit von Webseiten und spart so Datenvolumen. Außerdem warnt AdGuard vor verdächtigen Webseiten und Malware sowie Formularen und Diensten, die Phishing oder sonstige Betrugsfallen beinhalten könnten. Außerdem ist ein kleiner VPN-Dienst mit immerhin 43 Standorten inkludiert.

Wieso sollte ich das brauchen?

Mal im Ernst: Die Wahrscheinlichkeit, dass euch AdGuard vor einem Virus auf dem iPhone schützt, ist gering bis nicht vorhanden. Das iPhone und iOS ist dermaßen sicher, da kann auch AdGuard wenig verbessern. Anders sieht das mit nervigen Pop-ups, Tracking über Seiten hinweg, unpassenden Inhalten oder Phishing-Attacken aus.

Nun gibt es aber viele Adblocker auf dem Markt, wieso also genau AdGuard herunterladen? Wir haben uns dafür 5 der Top-Features angeguckt und für euch näher beschrieben.

DNS-Filter: Eine Erklärung

AdGuard bietet auf iOS und iPadOS einen eigenen DNS-Filter. Doch was ist das genau? Jedes Mal, wenn sich das iPhone oder das iPad ins Internet einklinkt, wird eine Anfrage an eine Domain gesendet. Da das Gerät mit einer Domain aber nichts anfangen kann, wird diese an einen DNS-Server weitergeleitet und in eine IP-Adresse übersetzt.

Darunter können auch Anfragen sein, die an Server zur Anzeige von Werbungen gehen. Genau diese kann der DNS-Filter von AdGuard erkennen und in ein schwarzes Loch umleiten. Dabei ist es sogar egal, ob ihr in der Safari-App unterwegs seid oder eine lokal installierte App verwendet. Natürlich kann man auch selber weitere Dienste mithilfe des DNS-Filters blocken.

Heißt vereinfacht: Ihr bekommt nur den Content zu sehen, den ihr auch wirklich wollt. Die Werbungen und Anfragen zu selbst gesperrten Diensten gehen im Hintergrund einfach unter.

Endlich Hintergrundaktivitäten sehen

Das iPhone und das iPad kommunizieren sehr oft im Hintergrund mit dem Internet. Das Gemeine ist, dass man diesen Verkehr nicht sieht und dieser so schnell in Vergessenheit gerät. Deshalb sollte man einmal einen Blick auf die Aktivitäten-Liste von AdGuard werfen. Diese zeigt innerhalb eines gewählten Zeitraums alle ausgeschickten Anfragen ins Internet an.

Und falls dort etwas Verdächtiges auftauchen sollte, kann der Verkehr mit dem eben beschriebenen DNS-Filter von AdGuard gesperrt werden. Diese Transparenz hat man sonst kaum. Die Funktion von AdGuard ist wirklich cool!

Keine nervigen Werbungen und Pop-Ups

Wer kennt sie nicht? Werbungen und Pop-Ups, die sich gefühlt überall, wo man surft. Dabei ist es egal, ob man YouTube-Videos schaut oder auf Webportalen unterwegs ist. Noch dazu können diese sogenannte Tracker enthalten. Diese merken sich, welche Seiten man besucht, zeigen dementsprechend Werbungen an und speichern für diese Zwecke auch Daten wie die eigene IP-Adresse. Beide Probleme beseitigt AdGuard mit einem Schlag. Dabei ist es egal, ob man auf iOS beziehungsweise auf iPadOS oder auf macOS unterwegs ist.

Safari hat zwar schon so ähnliche Funktionen, aber die sind nicht so ausgereift und intuitiv wie bei AdGuard. Zudem kann AdGuard auch in Chrome und anderen Browsern verwendet werden, wodurch man nicht zwingend an die Lösung von Apple gebunden ist.

Das sorgt zum einen einmal für mehr Privatsphäre. Zum anderen wird so eine ganze Menge an Datenvolumen gespart, da faktisch keine Anzeigen geladen werden müssen.

Kindersicherung 2.0

AdGuard hilft auch weiter, wenn man Kinder hat, die ab und zu das Smartphone verwenden. Immerhin möchte man nicht, dass diese allzu tief in die Weiten des Internets vordringen. Hier gibt es also zwei Möglichkeiten: Entweder legt man selbst Hand an und sperrt ungewollte Inhalte oder die App übernimmt den Job selbst. Bei den verfügbaren DNS-Servers gibt es nämlich den „AdGuard DNS Familienschutz“. Dieser verbietet unter anderem Inhalte, die für Erwachsene gedacht sind.

Schutz vor Seiten mit Malware und Betrugsfallen

Werbungen und ungewollter Datenverkehr sind zwar nervig, aber nicht wirklich schlimm. Unangenehm wird es, wenn eine Webseite Malware oder Betrugsfallen enthält. Vor allem Malware kann sehr gefährlich sein, da sie beim Download von unbekannten Webseiten schon einmal ordentlich Schaden anrichten können. Mit den eingebauten Mechanismen erkennt AdGuard auch das und kann den Nutzer davor warnen. Wie immer gilt: Einen 100%-Schutzt gibt es nicht, auch nicht mit AdGuard. Das sollte euch bewusst sein.

Preise

AdGuard ist für Android, Windows, macOS, iOS und iPadOS (Affiliate-Link) erhältlich. Außerdem stellen die Entwickler für Chrome, Edge, Firefox und weitere Internet-Browser Erweiterungen bereit. Um AdGuard verwenden zu können, benötigt ihr eine kostenpflichtige Lizenz. Welche es genau gibt, könnt ihr dieser Seite entnehmen. Die Preise unterscheiden sich je nach Funktionsumfang und auch Geräte, die ihr dabei haben wollt.

Fazit der Redaktion

Feststeht: AdGuard bietet keinen 100%-Schutz, nicht einmal 99%. Und man kann auch nicht jede Werbung damit blocken, kein Programm ist perfekt. Aber das Tool erleichtert den Alltag deutlich und ist ein tolles Add-On für Apple Geräte.

Wer trotz Apples Diensten nach mehr Privatsphäre, Datenschutz und Speed beim Surfen sucht, der sollte sich AdGuard jedenfalls einmal ansehen. Durch den DNS-Filter und den Werbungsblocker ist man noch einmal vor vielen zusätzlichen Abgründen geschützt. Zudem kann man seinen Kindern ein sicheres Surfen durch den „AdGuard DNS Familienschutz“-Server ermöglichen und viele weiteren Features nutzen, die ihr hier bei AdGuard einsehen könnt.

GEWINNSPIEL: Monatslizenzen für AdGuard gewinnen

Wenn ihr jetzt Lust habt, AdGuard in vollem Umfang zu nutzen, haben wir auch bei dieser App-Vorstellung wieder ein Gewinnspiel für euch parat. Durch einen Kommentar unter diesem Artikel könnt ihr eine von insgesamt 10 Monatslizenzen für AdGuard gewinnen. Das ist perfekt, um den Dienst zu testen, um dann zu entscheiden, ob man AdGuard weiterhin im Alltag einsetzen möchte.

Schreibt dafür einfach 1 Kommentar unter den Artikel. In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Lesen unseres Berichts.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

