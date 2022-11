Home Featured Acht neue leckere Apfelkuchenstückchen und ein saures (die Kolumne)

Unsere nette Garagenfirma von nebenan kann laut sein und ist eine Meisterin sich selbst als die Größte zu feiern, Muhammad Ali konnte es nicht besser. Und doch gibt es eine andere Seite, eine leise, unauffällige, geradezu bescheidene (ich hätte nicht gedacht, dies mal über Apple zu behaupten). Mit den neuen Betriebssystem-Versionen kamen unauffällige Perlen der Software-Kunst, die ich hier feiern möchte.

Duplikate finden

Ja, ich trage Kontakte doppelt ein, auch dreifach. Fragen Sie nicht, warum. Es passiert einfach, vor allem bei alten Freunden und diesen Typen, die dauernd ihre Mobilfunknummern wechseln, damit Ehemalige sie nicht erreichen können. Kontakte – Duplikate finden – Alle verbinden und mein Adressbuch strahlt wieder mit einmaligen Einträgen.

Automatisch freistellen

Personen, Tiere oder auch Objekte wie Autos können per Longpress freigestellt werden. Ich erwähnte es in einer früheren Kolumne: Aber was für einen Aufwand mussten wir früher für genau diesen Effekt betreiben. Ich werde die Stunden mit Photoshop (naja, mit seinem Klon) vermissen.

Tab-Gruppe teilen

Ja, niemand verwendet in Safari Tab-Gruppen, dabei sind sie eigentlich ganz praktisch. Ich plane die USA-Reise und sammele schon fleißig interessante Seiten. Nun kann ich diese Tab-Gruppe mit anderen teilen und wir arbeiten gemeinsam an dieser Sammlung. Ich sehe sofort, was die anderen Reiseteilnehmer an guten Seiten fanden und umgekehrt. Das geht sogar fast in Echtzeit und nebenbei zum Facetime-Call.

„Suchen“ über dem Dock

So ein kleines Apfelkuchenstückchen. Frisch. Mit Sahne. Ich ordne meine ca. 948.234.130 Apps (mit Ausnahme von Screen 1) nie. Stattdessen verlasse ich mich auf die Suche, die bislang mit dem halben Wisch nach unten erschien. Nun habe ich sie genialerweise direkt auf dem Screen!

Sicherheitsprüfung

Ja, langweilig. Welcher digitale Social-Media-Nutzer möchte schon Sicherheit? Aber im Ernst: Mit Einstellungen – Datenschutz & Sicherheit kann ich nun die „Sicherheitsprüfung“ automatisiert laufen lassen. Dort mit „Notfall-Reset“ (warum zögere ich diesen Knopf zu drücken?) und mit „Teilen & Zugriff“ verwalten. Machen Sie das mal, Sie werden sich (vielleicht) wundern, was sich so an Zugriffen über die Jahre angesammelt hat.

Familiencheckliste

Familiencheckliste klingt etwas seltsam, so als müsste man morgens nach dem Aufstehen einmal durchzählen, ob es neue Kinder gibt. Unter Einstellungen findet sich unter meiner Apple-ID der Knopf „Familie“ und dort die „Familiencheckliste“. Auf Knopfdruck verwalte ich hier die Notfallkontakte, das Teilen des Standorts, die Schnorrer-Liste des iCloud-Accounts und die Wiederherstellungskontakte. Sehr praktisch und alle paar Jahre ein Blick wert (vielleicht sind ja wirklich Kinder hinzugekommen!).

Vorlagen in Erinnerungen

Menschen lieben Routinen, lieben Gewohnheiten, liebe bekannte Abläufe. Das ist das Ergebnis unserer Evolution und der Notwendigkeit Kalorien zu sparen (in den Prä-Mc-Donalds-Zeitaltern). Nun kann ich in der Erinnerungen-App auch Vorlagen speichern und somit meine gut strukturierte und seit Jahren in mühevollen Stunden entwickelte Einkaufsliste wiederverwenden.

Foto-Bearbeitung übertragen

Ein iPhone-Foto ist kein Abbild der Realität, sondern eine computergenerierte Bearbeitung der Sensordaten. Das ist gut so, denn es macht meine Fotos sehr einfach und schnell besser. Aber sehr selten möchte man dann doch noch etwas manuell verändern, Kontrast oder Helligkeit beispielsweise. Bislang mussten wir das für jedes Foto einzeln tun, nun geht es über „Änderungen kopieren“ und „Änderungen einsetzen“ von einem Foto zum nächsten.

(Das saure Stückchen) Siri Macht verleihen

Nein. Nicht machen! Siri ist, sagen wir es höflich, nicht die hellste Kerze im Leuchter, eher praktisch veranlagt. Anders ausgedrückt: Die Qualität der Sprachassistentin ist verbesserungsfähig. Ausgerechnet hier bietet Apple nun die Möglichkeit unserem Sorgenkind noch mehr Macht zu geben. Unter Einstellungen – Siri & Suchen – könnte ich, wenn ich unvernünftigerweise wollte – ihr die Möglichkeit geben Nachrichten ohne Rückfrage zu versenden. Aaaahhhh…..

